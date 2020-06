Partidos de oposición solicitan al TSJ declarar omisión legislativa para designar nuevo CNE

Partidos de oposición solicitaron a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarar la omisión legislativa y designar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó este jueves el Secretario del Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipe Mujica. “Venezuela tiene ya un año tratando de dirimir un órgano que garantice los derechos, y eso no ha sido posible resolverlo a través de la AN. Al darnos cuenta, hoy en nombre de las organizaciones políticas hemos asumido la decisión de venir a la sala para que declare la omisión legislativa y proceda a nombrar un nuevo CNE que garantice los tiempos legales”, expresó.



Mujica recalcó que es una decisión de forma directa para que se proceda a resolver el problema del CNE y así cumplir con los plazos legales de cara a la elección de la Asamblea Nacional (AN).

El recurso fue interpuesto por los partidos Soluciones para Venezuela; Cambiemos; MAS; Avanzada Progresista; Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) y Esperanza por el Cambio.

“Nosotros aspiramos que la decisión se tome en el tiempo más breve”, dijo, y explicó que la iniciativa obedece a la división de la derecha en el Parlamento.

Aclaró que no ha sido posible nombrar nuevas autoridades electorales debido a que se requieren las dos terceras partes legislativas, y señaló que la Sala Constitucional recibirá los argumentos luego que la Comisión nombrada por la AN no alcanzará los objetivos al respecto.

Agregó que se busca una salida legal, electoral y constitucional a la confrontación política en el país; y reiteró que la necesidad de sumar a los acuerdos para beneficio de los venezolanos.