Donald Trump estaría dispuesto a reunirse con el Presidente Maduro y sugiere haber perdido confianza en Juan Guaidó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría asegurado en una entrevista estar dispuesto a reunirse con su homologo venezolano, Nicolás Maduro, al tiempo que sugirió tener dudas sobre su reconocimiento político al diputado opositor, Juan Guaidó. «Tal vez pensaría en eso. A Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones, ya sabes, rara vez lo hago», declaró Trump en una entrevista concedida en la Casa Blanca al sitio web de noticias e información estadounidense Axios. La entrevista habría sido realizada el viernes y fue publicada este domingo, si bien no se compartieron imágenes ni videos de la misma.



Texto: Alba Ciudad (LBR) y Agencias

Según Axios, «Trump también indicó que no tiene mucha confianza en Guaidó, quien no logró arrebatarle el control al gobierno venezolano a pesar del apoyo de Estados Unidos y decenas de otros países». Cuando se le preguntó a Trump si lamentaba su decisión de seguir el consejo de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, sobre Guaidó, Trump inicialmente dijo «no particularmente», pero luego dijo: «Podría haber vivido con él o sin él, pero estaba muy firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela».

La entrevista fue realizada por el periodista Jonathan Swan, quien este domingo tuiteó: «En una entrevista en la Oficina Oval con Axios el viernes, el presidente Trump sugirió que no le pareció bien su decisión de reconocer a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela y dijo que está dispuesto a reunirse» con el presidente Nicolás Maduro, a quien Swan llamó «dictador».

Axios mantiene diferentes productos, entre ellos un programa documental de noticias en HBO, que explora temas de tecnología, medios, negocios y política, combinando los informes de los periodistas de Axios con cineastas de HBO. La serie ha presentado entrevistas con Donald Trump, Elon Musk, Tim Cook o Joe Biden, entre otros.

Por su parte, el periodista Alex Ward, de Vox.com, afirmó en su cuenta Twitter que, según un vocero de Juan Guaidó, la Casa Blanca planea llamarlos mañana para conversar en torno a las declaraciones de Trump, y que «veremos qué tienen que decirnos» antes de hacer comentarios a la prensa sobre el tema. Pero luego, Ward se retractó y afirmó haberse equivocado en la traducción del vocero de Guaidó.

El presidente estadounidense había expresado en 2018 su intención de reunirse con Maduro, quien también había hecho propuestas para llevar adelante un encuentro, pero los planes no se concretaron. Desde entonces, Trump incrementó la presión a través de «sanciones» ilegales contra el Estado y empresas venezolanas, congelamiento de fondos del Estado en bancos internacionales, persecución contra miembros del gobierno de Maduro, ofrecimiento de recompensas, apoyo logístico y monetario a intentos de golpe de estado.

Estos comentarios de Trump serían la señal más clara hasta ahora de lo que funcionarios estadounidenses han calificado como la creciente frustración del republicano por el fracaso en su intento de obligar al Presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder.

Mientras, el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, reveló en su libro «The Room Where It Happened: A White House Memoir» (La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca, en español) que Trump «pensaba que Guaidó era débil, a diferencia de Maduro, que era fuerte».

Asimismo, Bolton escribió en sus memorias que el presidente estadounidense “también decía periódicamente que quería reunirse con Maduro para resolver todos nuestros problemas con Venezuela, lo que ni Pompeo ni yo pensamos que era buena idea”.