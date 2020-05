BCV acuerda con la ONU destinar parte del oro venezolano en el Banco de Inglaterra para la compra de medicinas

El Banco Central de Venezuela (BCV) acordó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinar parte del oro depositado en el Banco de Inglaterra a la compra de medicinas, equipos médicos y alimentos para enfrentar la pandemia del COVID-19. La información la dio a conocer el presidente del BCV, Calixto Ortega Sánchez, a la agencia Reuters. «Acordamos con el Programa de Naciones Unidas que recibieran ellos los fondos directamente», dijo Ortega.



Texto: AVN

«No es mi palabra, no es que estoy diciendo que voy a comprar alimentos, medicinas y equipos médicos. Son las Naciones Unidas quienes lo están diciendo y ellos no se van a prestar a nada oscuro, que no sea neutral, independiente», agregó.

Venezuela defenderá el mecanismo discutido en marzo con el PNUD por 1.000 millones de dólares ante una corte en Londres donde reclaman que el Banco de Inglaterra se niega a seguir las instrucciones de vender parte del oro venezolano, señaló.

Ortega dijo que espera se espera un juicio expedito, de pocas semanas, para que el Banco de Inglaterra entregue parte del oro que le solicitan desde 2019 para enfrentar la urgencia económica bajo la pandemia.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció este martes que el Banco de Inglaterra retiene 31 toneladas de oro venezolano con el propósito de despojar a Venezuela de sus activos, en colusión con un grupo de derecha dirigido por el diputado Juan Guaidó.

Guaidó y su grupo se han encargado de promover una maniobra de saqueo de activos venezolanos en el extranjero que comprometen a la filial petrolera Citgo en EEUU y Monómeros en Colombia. Ante esta maniobra contra el país, que busca derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, se impulsan las acciones legales para la recuperación de estos activos de la República.

Este jueves será la audiencia en los tribunales ingleses, para denunciar el proceder del Banco de Inglaterra, cuya única tarea es ser custodio del oro.

Venezuela también elevará la denuncia ante la Corte Penal Internacional, por exterminio y lesa humanidad, para ejercer las acciones sobre quienes desde el Banco de Inglaterra buscar violentar la leyes de inmunidad soberana sobre las reservas internacionales del país.