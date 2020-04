Más de un centenar de personas atendidas por ingerir desinfectante en EEUU luego de que Trump lo recomendara como tratamiento ante el Covid -19

Lo que muchos expertos médicos temían ha ocurrido. Más de 100 personas han ingresado a los centros médicos del país norteamericano debido a que sufrieron intoxicación luego de seguir las recomendaciones del presidente Donald Trump, quien sugirió inyectarse o ingerir desinfectantes para acabar con el coronavirus.

Texto: AS

«Veo que el desinfectante lo mata en un minuto, un minuto. Y habrá alguna manera de hacer algo así con una inyección dentro o tal vez un desinfectante», declaró el mandatario estadounidense en su conferencia de prensa del viernes.

¿Por qué hay cientos de intoxicados en USA?

Las declaraciones del mandatario han sido seguidas en un país que es conocido por una población ciertamente ignorante, y que decidieron seguir las medidas del máximo mandatario de la ‘Casa Blanca’, lo que ha llevado a que tengan que ingresar al hospital.

De las personas intoxicadas por ingerir desinfectantes, 30 se registraron en el estado de Nueva York, mientras que Maryland también lanzó un mensaje en su cuenta de twitter, pidiéndole a la gente no hacer caso a las sugerencias del presidente del país.

Advertencias

A pesar de las advertencias que hubo pocas horas después de que el presidente diera su declaración, al parecer no fue suficiente para evitar que la gente decidiera probar terminar el coronavirus ingiriendo Lysol u otro tipo de desinfectantes.

Ante ello, la ciudad de Nueva York ya pidió a la gente no tomar desinfectantes ya que «es peligroso para el cuerpo humano». Además, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, también se pronunció al respecto y señaló que «normalmente seguimos las sugerencias del presidente, pero esta vez no hagamos estupideces y no tomen desinfectantes».

Ned Lamont, gobernador de Connecticut, fue otro de los que lamentó las declaraciones de Trump, y acusó de «irresponsable’ al máximo mandatario, ya que » son peligrosas y hasta podría ocasionarle la muerte a alguien».