Trump: “Hemos reconocido formalmente al Gobierno venezolano”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que esta semana Washington reconoció formalmente al Gobierno venezolano y que, además, alcanzó un histórico acuerdo en torno al oro del país sudamericano.

Texto: Actualidad RT y Telesur

“Me complace anunciar que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente”, afirmó Trump este sábado durante su discurso en la cumbre Escudo de las Américas, que se celebra en Miami, Florida.

Paralelamente, el mandatario reveló la firma de un pacto comercial centrado en los recursos minerales del país sudamericano. “Además, acabamos de alcanzar un acuerdo histórico sobre el oro. Se llama el Acuerdo del Oro con Venezuela, que permitirá a nuestros dos países colaborar para facilitar la venta de oro y otros minerales venezolanos”, explicó.

“Están ganando más dinero que nunca”

Añadió que Venezuela posee “grandes cantidades de oro” y una tierra de gran valor que, según él, el sistema anterior no les permitía aprovechar adecuadamente.

El presidente también enfatizó los beneficios económicos para ambas partes en el sector energético. “Están ganando más dinero ahora que nunca. Tenemos a las grandes petroleras aquí. Están ganando más dinero, nosotros estamos ganando algo […]. Están ganando más dinero ahora que nunca en la historia de su país”, afirmó.

Respuesta de Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez respondió este sábado al reconocimiento del presidente Donald Trump con una invitación directa al entendimiento. «Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países», escribió la mandataria en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, Rodríguez subrayó que «el diálogo diplomático es el camino virtuoso para dirimir nuestras divergencias y avanzar en las coincidencias», fijando el tono de Caracas ante un reencuadre geopolítico que semanas atrás habría parecido improbable.

La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos se concretó durante la visita a Caracas del secretario de Interior Doug Burgum, cuya agenda incluyó la firma de acuerdos energéticos. Tres semanas antes, el secretario de Energía Christopher Wright había allanado ese camino con compromisos conjuntos en petróleo, gas y electricidad.