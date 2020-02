Venezuela rechaza declaraciones injerencistas de Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión

La República Bolivariana de Venezuela repudia las nuevas declaraciones ofensivas e injerencistas emitidas este martes por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso ante el Estado de la Unión, en las que arremetió contra el país y en desconocimiento a la legitimidad del presidente constitucional, Nicolás Maduro, al proclamar como supuesto presidente venezolano al diputado Juan Guaidó.

Texto: AVN y Alba Ciudad

El canciller de la República, Jorge Arreaza, dio a conocer el pronunciamiento de Venezuela por medio de un comunicado que leyó en la sede del Ministerio para Relaciones Exteriores, en Caracas. El texto señala que las declaraciones de Trump ofenden e irrespetan al pueblo venezolano, y manifiesta que también reitera desprecio por la paz y el derecho internacional.

«El gobernante estadounidense, en una delirante y arrogante alocución, en la que parecía resucitar el ya caduco destino, manifestó y reiteró su desprecio por la paz, por el derecho internacional, por la vida y en particular, su desprecio a la soberanía de Venezuela, contando con la complicidad de quienes se dedican a vender la Patria a cambio de las humillantes migajas que les arroja su jefe», reseña el comunicado.

En su discurso anual ante el Estado de la Unión, en el que el presidente de los Estados Unidos informa a los miembros del Congreso sobre el estado del país, Donald Trump afirmó que está «apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia», y que «Estados Unidos está encabezando una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro”.

Acusó al Presidente Maduro de ser «un dirigente ilegítimo, un tirano que trata con brutalidad a su pueblo. Pero su mandato de tiranía quedará aplastado y roto».

Tras esto, Trump dijo: «Con nosotros en la galería está el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó», quien procedió a levantarse y recibir los aplausos de los congresistas. «Señor presidente, por favor, llévese consigo este mensaje a su tierra: Todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad», dijo el mandatario estadounidense.

Su discurso fue emitido la noche anterior a la que el Senado emitiría el veredicto sobre su juicio político, un tema que no mencionó, y fue considerado principalmente un discurso de campaña electoral, ofrecido a pocos meses de las elecciones presidenciales.

El discurso de Trump «fue un manifiesto de falsedades», manifestó a los periodistas Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, quien rompió la copia que se le suministró del discurso de Trump justo cuando éste lo terminó.

A continuación, el comunicado íntegro de la Cancillería venezolana:

La República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente y cumple con denunciar a la comunidad internacional las expresiones injerencistas y las groseras intromisiones en sus asuntos internos realizadas por Donald Trump, en el discurso anual ante el Congreso estadounidense.

En un agonizante esfuerzo por revivir la ya fracasada estrategia de cambio de gobierno por la fuerza, apegado a un guión prefabricado en medio de un espectáculo electoral y haciendo uso de un discurso lleno de mentiras, sobinismo y declaraciones supremacistas, Trump ofende e irrespeta al pueblo venezolano al proferir violentas amenazas contra su integridad y contra el gobierno constitucional, legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro Moros.

El gobernante estadounidense, en una delirante y arrogante alocución, en la que parecía resucitar el ya caduco destino manifiesto, reiteró su desprecio por la paz, por el derecho internacional, por la vida, y, en particular, su desprecio hacia la soberanía de Venezuela, contando con la vergonzosa complicidad de quienes se dedican a vender la patria a cambio de las humillantes migajas que les arroja su jefe, el señor Trump, dependiendo de su estado de ánimo.

El pueblo venezolano no permitirá jamas que «Estados Unidos largue miseria en nuestra América en nombre de una falsa libertad», lo ha demostrado con creces al no ceder ante el chantaje, la amenaza y la injerencia promovida no por un Jefe de Estado, sino por un charlatán, soberbio, con ínfulas de emperador que pretende dominar su país y dominar el mundo entero a partir del engaño, la extorsión, la ignorancia y la fuerza.

Venezuela es y será irrevocablemente libre e independiente; solo el pueblo venezolano determina y determinará su presente y su futuro victorioso, soberano y socialista.