Ministro Villegas inauguró la exposición «Qatar: Patrimonio y Modernidad» en el MBA

Este martes fue inaugurada, en la Sala 7 del Museo de Bellas Artes (MBA), la exposición «Qatar: Patrimonio y modernidad», exhibición fotográfica que ofrece un recorrido por la riqueza cultural y artística de esta nación árabe. La actividad fue encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas; el ministro del Poder Popular para el Turismo, Félix Plasencia; el embajador de Qatar, Rashid M. Al Fetais, y el director general del MBA, Zacarías García.

Texto: MPPC

El titular de la cartera de Cultura agradeció al Gobierno de Qatar por brindar una mirada integral de su nación al pueblo venezolano y afianzar con esta exhibición los vínculos que nos unen como países hermanos.

«Qatar: Patrimonio y modernidad sos palabras que solo pueden estar juntas. La modernidad carecería de sentido si no estuviese atada a la conciencia del patrimonio. La modernidad por la modernidad en sí, borrando nuestras raíces e identidad, no es un objetivo positivo para ningún pueblo. Nosotros respetamos las particularidades del mundo árabe y particularmente de Qatar”, subrayó.

Señaló el ministro que en medio de las dificultades nuestro país ha potenciado su creatividad para sortear los obstáculos impuestos por el imperialismo, liderado por el Gobierno de los Estados Unidos, que pretende bloquear y asfixiar a la patria bolivariana, como lo ha hecho con otros países.

“Qatar no está solo y Venezuela no está sola. No hay manera de aislar a los pueblos con orgullo de su identidad y planes de desarrollo, modernidad y justicia. (…) A Venezuela le podrán faltar muchas cosas materiales circunstancialmente, pero lo que nunca podrá faltarle es seguridad en sí misma y el orgullo profundo de ser venezolanos y venezolanas”, agregó.

El ministro extendió sus palabras de gratitud a los trabajadores del Misterio del Poder Popular para la Cultura, especialmente de la Fundación Museos Nacionales, por la ardua labor que han desempeñado en la defensa y fortalecimiento del quehacer cultural, pese a las adversidades. Ejemplo de ello citó la reciente apertura de las primera bóveda visitable del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que se encontraba cerrada al público.

“Las dificultades nos han permitido identificar mejor nuestras fortalezas. Lo que la abundancia de algún tiempo impedía mirar, hoy resulta mucho más claro. (…) Mientras más nos aprieten, más creatividad saldrá de nuestros trabajadores, artistas y creadores. ¡Qué viva el pueblo venezolano! ¡Qué viva Qatar! Qué viva el diálogo entre las civilizaciones. Ese es el camino, no la guerra. No el dominio de un pueblo por el otro, no la extinción de unas culturas en tributo a una transculturización homogeneizante”, enfatizó.

Interacción cultural

El embajador Rashid M. Al Fetais aseguró que esta exposición representa un espacio para el encuentro y la interacción cultural entre ambos países hermanos. Destacó que Qatar es vanguardia de la modernidad a escala mundial, pero siempre respetando la integridad de su patrimonio histórico y cultural.

“En esta muestra el público podrá apreciar la diferencia entre el Qatar antiguo y el de ahora. La apertura de esta exposición se traduce en el terreno como la difusión de la cultura, del conocimiento y de las artes, al tiempo que fortalece la interacción humana a través de un instante de vida como forma ideal para apoyar el diálogo de las civilizaciones y culturas del mundo”, comentó.

Por su parte, el ministro de Turismo, Félix Plasencia, aseveró que esta exposición es una muestra del respeto que existe en torno a la diversidad cultural, así como del compromiso de Venezuela y Qatar por fortalecer sus lazos de cooperación bilateral.

Recordó que dicho vínculo fue posible gracias a los esfuerzos del comandante Hugo Chávez Frías, quien siempre veló por mantener relaciones de igualdad y respeto con las demás naciones del mundo, noción que es preservada actualmente por el presidente Nicolás Maduro.

También señaló que el pueblo de Qatar está lleno de mucha fuerza en todos los ámbitos, incluyendo el cultural y que, pese a la separación geográfica, ambos países comparten valores y pensamientos.

El director general del MBA, Zacarías García, manifestó sentirse sumamente honrado de que este recinto capitalino sea el espacio que acoge esta majestuosa muestra fotográfica, la cual permitirá a los visitantes reconocer una sociedad extraordinaria que asombra en los procesos de transformación en su cultura milenaria.

Precisó que dicha exposición está acompañada por un mural del maestro Jesús Soto, el cual da sentido a la noción de modernidad que comparte Venezuela con el Estado de Qatar.

Específicamente, la exposición, bajo la curaduría de Kelvin Arévalo, ofrece una mirada por algunos paisajes emblemáticos de Qatar, así como de sus habitantes, su arquitectura y monumentos.

Paralelo a las fotografías, la muestra también incluye diversos objetos culturales, instrumentos musicales y vestimentas tradicionales que resaltan aún más las particularidades de esta sociedad.

La inauguración de esta exhibición, que se mantendrá abierta durante tres meses, estuvo amenizada con un baile de Joropo, a cargo de la Compañía Nacional de Danza.