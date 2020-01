Ministro Villegas participó en el foro “Industria cultural del capitalismo en la era de la globalización neoliberal”

Como parte del Encuentro Mundial Antiimperialista, se realizó este miércoles el Foro “Industria cultural del capitalismo en la era de la globalización neoliberal” en las instalaciones de la Fundación Celarg. Allí participó como uno de los ponentes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltando los logros alcanzados por la revolución cultural durante 2019. Destacó que los poderes creadores del pueblo permitieron vencer al imperialismo estadounidense, que intentó doblegar al país a través de sanciones.

Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez)

Al recordar el concierto «Venezuela Aid Live!», realizado en la ciudad colombiana de Cúcuta en febrero del año pasado por la industria cultural capitalista, el ministro Villegas recordó que desde allì, algunos artistas del mundo del espectáculo llamaron abiertamente a la intervención contra Venezuela violando su soberanía, creyendo que bastaba con el relato de la mal llamada «ayuda humanitaria» para que el pueblo venezolano recibiera de brazos abiertos lo que, a todas luces, era una humillación internacional.

Aseguró que se trataba de un plan para violentar la integridad territorial venezolana, para abrir un boquete a nuestra soberanía, sentando precedentes que habrían significado el desmontaje del proyecto independentista que, desde hace 200 años, aún está inconcluso.

Considera que no es casualidad que en Estados Unidos se haya desempolvado la bandera de la Doctrina Monroe: “nunca en nuestra memoria fue tan explícita la intención recolonizadora detrás de un proyecto cultural. Monroe cantó en aquella tarima con sus cantos de sirena imperialistas y creyeron que el aparato alienante, ahora con su derivados tecnológicos, eran suficientes para desterrar la conciencia sembrada en la Patria de Bolívar y Chávez”, señaló.

Industria cultural

Para Villegas, toda la industria cultural de 2019 no pudo con la conciencia del pueblo venezolano organizado y movilizado, aún con todas las dificultades que pudiesen haber. En ese mismo sentido, aseveró que el nivel de conciencia del pueblo venezolano en la actualidad no se formó espontáneamente, sino que fue el resultado de un trabajo sostenido de la Revolución Bolivariana por consolidar la emancipación.

Hizo un homenaje a los luchadores de todos los tiempos que se tienen que sentir orgullosos de la victoria de 2019, empezando por el comandante Hugo Chávez Frías, quien aún después de haber partido a la eternidad, sigue dando la batalla, saliendo de la mezquindad que se hace presente en la derecha venezolana.

Asimismo, cuestionó la mezquindad de algunas figuras de la izquierda, quienes no incluyen las luchas del pueblo venezolano en su análisis del momento que vivimos, pretendiendo demarcarse y atacar la experiencia venezolana.

Desinformación de Venezuela

Mencionó Villegas el nivel de desinformación que hay en el mundo en cuanto a lo que ocurre en Venezuela, que “quizás lo más sencillo es hacerse a un costado para no estar respondiendo a cada segundo cuanta cosa se dice» respecto al país. «Es posible que no hayan elementos suficiente en otros países para entendernos, pero lo que no deberían hacer nunca es dejar de querernos, porque querer a Venezuela y ser solidarios con él, es una manera de quererse a sí mismos”.

Desde el foro, donde también estuvieron presentes el filósofo mexicano Fernando Buen Abad y Mariam Martínez, hizo énfasis en que la causa de Venezuela es la causa de los pueblos. Por ello, agradece a quienes se hayan solidarizado con el país ante la agresiones imperiales.

A su vez, hizo un especial reconocimiento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de quien dijo que él, junto al pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, «derrotó en el año 2019 al proyecto imperialista, a la restauración capitalista y la recolonización que la industria cultural decidió hacer en Venezuela, ¡y no pudieron!”.

Desarrollar una economía cultural que nos diferencie de la industria capitalista

Por otra parte, el ministro Villegas reconoció la necesidad de desarrollar en Venezuela una economía cultural y de tener sustentabilidad económica, pero «ese desarrollo debe distinguirnos (diferenciarnos) de la industria cultural capitalista, con su código, su estética, su cometido. No tenemos miedo de competir en calidad, en talento. Pero nunca jamás consideraremos los bienes culturales como simples mercancías. ¡A la hora de la chiquita, la tarima de Cúcuta es la tarima de Cúcuta, y la dignidad del pueblo venezolano es la dignidad del pueblo venezolano, con sus cantos, sus danzas su poesía y su literatura!»

La guerra que nos declararon es, fundamentalmente, una guerra cultural. Y nosotros tenemos que hacer acopio, no a partir de herramientas melladas que el capitalismo ya domina mucho mejor que nadie, sino (…) de los poderes creadores del pueblo. ¡Es la hora de invocarlos!», dijo citando al gran poeta venezolano Aquiles Nazoa, de quien se cumplirán 100 años de su natalicio el próximo mes de mayo.