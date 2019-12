MP desarticula red que operaba en Movilnet

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la desarticulación de una red de Movilnet, que utilizaba los recursos de esta empresa estatal para generar ganancias a compañías privadas.

Texto: AVN

«Esto consiste en la vulneración de servidores por parte de agentes externos para desviar el tráfico regular de llamadas desde el exterior hacia números locales de líneas Movilnet, mediante un sistema denominado ‘Tráfico Irregular Bypass’. Lo que les dio dio acceso a la red venezolana, ofreciéndoles tarifas muy bajas gracias a que no cancelaron ese servicio a los proveedores locales», explicó Saab, desde sede principal del Ministerio Público, en Caracas.

Señaló el Fiscal que los servidores se ubican en Miami, Estados Unidos (EEUU).

Tarek William Saab anuncia desmantelamiento de red en Movilnet que vendía llamadas internacionales

Mire este video en Youtube

Por estos hechos fueron detenidas nueve personas que fueron identificadas como Ángelo Navarro, Gerente General de Optimización y Desempeño; Ronny Monrroy, Gerente de Soporte Operacional; Roger Figueroa, Gerente de Servicio, Soporte y Producción; Kelvin González, Gerente de Procesos Operativos; Néstor Moreno, Coordinador de Soporte de Plataforma Prepago y José Luis Nieves, Director de Soporte Operacional y Sistemas, quienes desprotegieron la plataforma de servidores de la compañía.

Mientras que Samarys Galicia, Ejecutiva de la cuenta de Pdvsa en Movilnet; junto a Ronald Ochoa y José Carrillo, ambos Ejecutivos de Atención al Cliente, fueron detenidos por permitir la activación ilícita de líneas en grandes cantidad.

«Estos ciudadanos serán presentados e imputados por los delitos de corrupción propia, acceso indebido a sistemas protegidos, sabotaje o daño a sistemas, fraude informático, apropiación de propiedad intelectual y asociación», indicó Saab.

Asimismo, resaltó que estos delitos causaron un daño patrimonial a la empresa, debido a las ganancias que no percibió, de 108 millones 720 mil dólares.

Por ello, convocó a la población a denunciar cualquier delito, para que «no haya impunidad».

«Hago un llamado a los ciudadanos a que no tengan temor a hacer denuncias. Si tienen elementos no teman presentarlos para que los delitos de esta naturaleza no queden impunes», dijo Saab.