El público caraqueño disfrutará nuevamente de “Y brillaban las estrellas”, espectáculo que se ha consolidado como una tradición anual en la agenda artística de la Navidad venezolana y en pieza emblemática del repertorio de la Compañía Nacional de Danza.

Texto: Prensa CND

En su octava temporada y en coproducción con el Teatro Teresa Carreño, este viaje por nuestras tradiciones navideñas a través de la música, el teatro y la danza regresa a la Sala José Félix Ribas con funciones el viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 5:00 p. m., y el domingo 29 de noviembre en función doble a las 11:00 a. m. y a las 4:00 p. m.

Con más de 60 artistas en escena, esta octava edición rendirá un sentido homenaje a la memoria y el legado musical de los maestros Ismael Querales y Daniel Gil, figuras fundamentales de nuestra cultura que conformaron el elenco de músicos invitados. Asimismo, el espectáculo suma la participación especial de los niños y niñas de la agrupación “Mi Juguete es Canción”, aportando el talento y la frescura de las nuevas generaciones a este encuentro intergeneracional, junto a las actuaciones invitadas de la primera actriz Francis Rueda, Adolfo Nittoli y Angélica Rinaldi.

Bajo la dirección escénica de Miguel Issa, con la asistencia de dirección de Emerita García y la dirección musical de Óscar Lista, el montaje destaca por la interpretación en vivo de un amplio repertorio de parrandas, gaitas, aguinaldos, villancicos y ritmos tradicionales en las destacadas voces de Ariana Pérez, Elena Gil, Lilliam Frías, Adrimar Lista, Génesis Lista y Ángel Ricardo Gómez, junto a un ensamble en vivo integrado por destacados músicos. A ellos se unen los elencos tradicional y contemporáneo de la Compañía Nacional de Danza, con coreografías de las maestras y bailarinas fundadoras Gleidy Díaz y Numaglin Morillo.

“La Navidad venezolana es única en el mundo. Este sonido de la Navidad solamente se escucha acá”, destacó el director escénico Miguel Issa, extendiendo una invitación abierta al público caraqueño para reencontrarse con nuestras raíces.

Por su parte, Anaísa Castillo, directora de la Compañía Nacional de Danza —institución que celebra su 20.º aniversario este año—, señaló que este proyecto es “un hijo que ha ido creciendo; ya camina y baila solito” con el paso de las temporadas, sumando cada año nuevos artistas que enriquecen y renuevan la propuesta artística.

Durante la función, el escenario se transforma en una gran fiesta popular donde convergen manifestaciones como los Giros de San Benito, la Zaragoza de Lara, la Gaita de Tambora, el Merengue Caraqueño, el Canto de la Paradura del Niño, los Pastores del Niño Jesús de El Limón y El Marao.

El hilo conductor de estas tradiciones se teje a través de décimas escritas por Omar Lista, Óscar Lista y Ariana Pérez, inspiradas en textos del recordado maestro Aquiles Nazoa.

La Fundación Compañía Nacional de Danza y el Teatro Teresa Carreño invitan a toda la familia a vivir la esencia de la Navidad venezolana en esta octava temporada que rinde tributo a la idiosincrasia del país —y a quienes sembraron su música— a través de cada ritmo, danza y verso. Las entradas podrán adquirirse a través de la página www.maketicket.com.ve y en las taquillas del teatro.

Coordenadas del Evento

Obra: Y brillaban las estrellas — 8va temporada (Funciones en homenaje a Ismael Querales y Daniel Gil).

Producción: Fundación Compañía Nacional de Danza (FCND) en coproducción con el Teatro Teresa Carreño.

Lugar: Sala José Félix Ribas, Complejo Cultural Teresa Carreño (Caracas).

Funciones y horarios