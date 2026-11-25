El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg) anunció la apertura oficial de la convocatoria para la XXII edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, uno de los galardones más prestigiosos de la narrativa en lengua castellana.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales y Prensa MPPC / Fotos: Fundación Celarg y Nathael Ramírez

El presidente del Celarg, Raúl Cazal, destacó que este galardón retoma su periodicidad original, tal como se hacía desde hace 40 años. Esta edición forma parte de una estrategia de promoción de la literatura contemporánea, anunciada por la presidenta Delcy Rodríguez durante la clausura de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026.

Por su parte, Ana Cristina Bracho, directora ejecutiva del Celarg, dio a conocer las bases de la convocatoria, abierta a toda novela publicada en castellano entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026 que reúna los méritos de calidad e idoneidad dictaminados por el jurado.

Bracho precisó que se admitirán obras escritas por más de un autor o autora, tanto en formato impreso como digital (eBook o PDF), siempre que estén registradas en la Agencia del ISBN y hayan circulado dentro del lapso establecido.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán optar al premio las novelas escritas en castellano, de autoría individual o colectiva, que hayan sido publicadas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026. Se admiten tanto libros impresos como digitales (eBook o PDF), siempre que cuenten con su respectivo registro en la Agencia del ISBN y hayan circulado dentro del período estipulado.

Fechas clave y cómo postularse

El plazo de recepción de candidaturas estará abierto desde el 23 de noviembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, ambas fechas inclusive. Las inscripciones deben formalizarse a través del portal oficial www.premioscelarg.com.ve, donde los aspirantes deberán consignar los datos editoriales requeridos, una copia de la obra en formato PDF y, de aplicar, la imagen digitalizada del matasellos postal que certifique la fecha de envío .

En el caso de las obras impresas, los postulantes deberán remitir siete ejemplares físicos a la sede de la Casa de Rómulo Gallegos, ubicada en Altamira, municipio Chacao (Caracas), adjuntando sus datos de contacto y una breve reseña biobibliográfica.

El premio

El ganador o ganadora recibirá un diploma acreditativo y 100.000 dólares estadounidenses. Asimismo, el autor o autora cederá al Celarg los derechos para publicar hasta 50.000 ejemplares de la obra laureada en uno o más tirajes. Las ediciones posteriores deberán hacer mención visible de la distinción obtenida.

El jurado estará integrado por cinco personalidades designadas por el Celarg, cuyo fallo será indivisible e inapelable. El veredicto se dará a conocer en un acto público, y la ceremonia formal de premiación se celebrará en Caracas el 2 de agosto de 2027.

Un premio con historia y proyección

El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos honra la obra del insigne escritor venezolano y ha reconocido a lo largo de su historia a figuras cimeras de la literatura latinoamericana. Su primera edición, en 1967, distinguió a Mario Vargas Llosa con La casa verde, y desde entonces se ha consolidado como una plataforma de proyección internacional para narradores de todo el ámbito hispanohablante.

La presidenta Delcy Rodríguez, quien hizo mención del premio durante el cierre de Filven, vinculó la creación literaria con la continuidad del Plan Nacional de Lectura y destacó la alianza entre la Misión Viva Venezuela y la Casa Rómulo Gallegos para impulsar a los nuevos talentos. “Hay muchos escritores jóvenes en Venezuela que me gustaría que sean conocidos en el mundo”, expresó la mandataria.