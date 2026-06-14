Gran velada dominical ofreció el Festival Nacional de Coros en el Teatro Teresa Carreño

El evento, que registró gran asistencia y reunió a diversas agrupaciones del país, contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y del presidente de la Compañía Nacional de Música, Alí Alejandro Primera.

El encuentro inició con la participación de la Coral del Táchira, bajo la dirección de Jesús García. La agrupación cautivó al público con las piezas “Aquí te amo”, “La mañana vieja” y el emblemático “Caballo viejo”.

Luego, la Coral de Voces Polifónicas Armonías Claras, dirigida por Clarisa Ramos, subió al escenario para deleitar a los asistentes con las interpretaciones de “La chaparrita”, “Allá viene un corazón” y “Chan chan”. Al finalizar la presentación, Ramos manifestó su gratitud por formar parte de esta fiesta cultural.

“Para nosotros es importante reconocer todas las obras y el legado de Modesta Bor. Eso lo llevamos en el corazón. Gracias por permitirnos vivir esta experiencia con este público maravilloso”, expresó.

Por su parte, la agrupación Audite Coro de Cámara del estado Carabobo, conducida por Rosángela Guzmán, conmovió a la audiencia con un repertorio que incluyó “Al mar anochecido”, “El Amolador” y “Cancioncilla de Floraligia”. Guzmán resaltó el valor histórico de este encuentro coral. “Este festival es importante para el país, para la música y para que Modesta siga escuchándose por 100 años más”, dijo.

La Cantoría Universitaria Simón Bolívar, liderada por Jesús Ponce, ofreció una muestra de la genialidad de la homenajeada a través de los temas “Pescador de anclas”, “Regreso al mar”, “La galera”, “Fulía de Cumaná” y “La negra Atilia”, todos con arreglos de Bor.

Ponce aprovechó el espacio para destacar la figura de la maestra. “Este repertorio representa nuestro concepto de Modesta Bor: donde se une lo popular con lo académico, lo sacro con lo profano, lo dicharachero con lo disciplinado. Reivindicamos el trabajo de esa mujer, cuyos frutos viven y se mantienen vigentes”, afirmó.

El toque intergeneracional de la tarde lo dio el Coro Inocente Carreño de la Escuela de Música Prudencio Esáa. Dirigidos por Omar Simoza Véliz, el ensamble paseó a los presentes por los temas “El campo está florido”, “Allá viene un corazón” y “Maracaibo en la noche”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del Orfeón Libertador de Caracas, agrupación reconocida como Bien Cultural Inmaterial del municipio Bolivariano Libertador. Bajo la batuta de Jaime García, el coro interpretó “Kyrie”, “Barco de la medianoche”, “Velero mundo”, “Habladurías” y “Chucho y Serafina”.

Durante la presentación, García catalogó a Bor como una “fuente inagotable de inspiración” para varias generaciones de músicos venezolanos.

El Festival Nacional de Coros continuará su programación en la ciudad de Caracas hasta el próximo viernes 19 de junio, con una variada agenda de actividades formativas y artísticas que también se extiende a los estados Falcón, Portuguesa, Lara, Mérida, Nueva Esparta y Sucre.

Para conocer detalles de la programación, el público puede consultar las cuentas oficiales en Instagram: @mincultura_ve, @companiademusica_ve y @unearte_ve.