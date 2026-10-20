Teatro Teresa Carreño declarado Embajador del Patrimonio Cultural de Venezuela

En un acontecimiento histórico para la cultura venezolana, el Teatro Teresa Carreño (TTC) fue oficialmente distinguido como Embajador del Patrimonio Cultural y Monumento Nacional de Venezuela. La distinción, otorgada por el Instituto Marca País y el Ministerio de la Cultura, reconoce al majestuoso complejo como una obra cumbre de la arquitectura moderna del país y corazón palpitante de las artes escénicas y musicales.

Texto: Diario VEA / Fotos: Instagram MarcaPais

La placa conmemorativa fue recibida por Gustavo Arreaza, presidente de la Fundación TTC, quien expresó que ser embajadores patrimoniales de la cultura venezolana en el mundo, los llena de «profundo orgullo», a la vez que agradeció el acompañamiento constante del público.

Por su parte, Irvin Peña, director ejecutivo de la fundación, indicó que recibir esta distinción refuerza su compromiso de ser portavoces de lo que significa el teatro para los venezolanos, y destacó el trabajo diario de artistas y técnicos, orientado a ofrecer «arte de la más alta calidad».

El viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas Figueroa, manifestó que «todos los trabajadores del teatro y nosotros también, estamos muy felices por este reconocimiento. Les felicitamos, lo están haciendo muy bien», agregó.

En tanto, Andreína Tarazón Bolívar, presidenta del Instituto Marca País, aseguró que esta declaratoria realza la trayectoria excepcional del recinto, «como un espacio vivo de la reputación cultural de Venezuela, con proyección global».

El reconocimiento se llevó a cabo en el marco del ciclo de danza Gala de Ballet: Academicismo y Modernidad, dedicado a honrar la memoria y la trayectoria de la recordada maestra Adriana Estrada.

Con esta declaratoria, el complejo cultural reafirma su lugar como pilar fundamental de la identidad nacional y proyecta su legado artístico hacia los principales escenarios internacionales, consolidándose como embajador indiscutible del talento venezolano.