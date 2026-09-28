Teatro Teresa Carreño inaugura la segunda edición del Ciclo Orquestal de Caracas 2026

Una nueva temporada de conciertos comenzó este sábado 26 de septiembre con la apertura de la segunda edición del Ciclo Orquestal de Caracas 2026, un evento organizado por la Fundación Teatro Teresa Carreño que tendrá como escenario la emblemática sala José Félix Ribas.

Texto y fotos: Oriana Chirino

Esta cita musical, que se extenderá hasta el 14 de noviembre, reunirá a cuatro de las agrupaciones orquestales más relevantes del país: la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Sinfónica Juvenil de Caracas, ambas pertenecientes a El Sistema, acompañadas por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y la Sinfónica de Venezuela.

Durante la rueda de prensa, Irvin Peña, director ejecutivo del Teatro Teresa Carreño, expresó el honor de acoger a estas agrupaciones. Al mismo tiempo, destacó que la iniciativa “se ha construido con mucho cariño para darle reapertura musical a la sala José Félix Ribas, para seguir llevando arte, música y encontrarnos para sanar todas estas heridas que hemos sentido en los últimos meses, producto del doble sismo”.

En esa misma línea, Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, resaltó la suma de voluntades que hizo posible el retorno de la actividad cultural y musical en la capital. Celebró la oportunidad de “revivir el ciclo de orquestas y, afortunadamente, en la sala José Félix Ribas, que ha sido una casa de toda la vida para todas las orquestas de este país y que hoy se pone al frente para mostrar el trabajo de nuestras instituciones”.

En cuanto a la propuesta musical, Eugenio Carreño, director de gestión orquestal, coral y popular de El Sistema, detalló que al maestro Rodolfo Barráez, encargado de la conducción del concierto inaugural, se sumarán los maestros Christian Vásquez, Pablo Castellanos y José Luis Jiménez, con la interpretación de un refinado repertorio universal.

Por su parte, Daniel Gil, director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, enfatizó la solidez conceptual del proyecto al señalar que el ciclo “lleva detrás una curaduría musical impecable, donde todos los conciertos tienen grandes obras del repertorio universal fantásticas”. Precisó además que la Sinfónica Municipal interpretará piezas emblemáticas como las Danzas Sinfónicas de West Side Story y Rhapsody in Blue de George Gershwin, entre otros títulos.

Una inauguración al son de la Perla del Caribe

El concierto de apertura estuvo bajo la batuta del maestro Rodolfo Barráez, quien destacó que esta presentación marcaba el reencuentro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con el público tras los recientes eventos sísmicos.

El programa inició con la emotiva obra Margariteña. Glosa Sinfónica, de Inocente Carreño, para dar paso al Adagio de la Sinfonía N° 10 de Gustav Mahler. A propósito de esta obra, el maestro Barráez compartió con la audiencia una breve reflexión sobre la célebre superstición en torno a la “novena sinfonía”, recordando que históricamente muy pocos compositores lograron culminar una décima entrega.

La velada continuó con la sutileza reflexiva de Langsamer Satz, de Anton Webern, y culminó con la brillantez de El poema del éxtasis, Op. 54, de Alexander Scriabin. La interpretación final fue coronada con una prolongada ovación por parte de los asistentes, en reconocimiento tanto a la maestría técnica de la orquesta como al profundo sentido de la selección musical.

Las entradas para los próximos conciertos de la temporada están disponibles a través de la plataforma MakeTicket y en las taquillas del Teatro Teresa Carreño.