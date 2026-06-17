La Orquesta Típica Nacional, Tradiciones de Venezuela y la Compañía Nacional de Danza hicieron vibrar al ritmo del Tamunangue y el legado de Modesta Bor

En una demostración sin precedentes de identidad, música y movimiento, los espacios abiertos del emblemático Teatro Teresa Carreño se convirtieron en el escenario de un majestuoso ensamble cultural. La Orquesta Típica Nacional (OTN), la Agrupación Tradiciones de Venezuela y la Compañía Nacional de Danza, conjugaron sus propuestas artísticas para rendir un magno homenaje a la maestra Modesta Bor en el centenario de su nacimiento.

Texto: Nota de prensa

El evento, coordinado bajo las directrices del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Fundación Compañía Nacional de Música, se integró de forma exitosa a la agenda del Festival Nacional de Coros.

El público asistente pudo disfrutar de una fusión perfecta que entrelazó las melodías más arraigadas del país con coreografías de alto nivel técnico y expresión tradicional.

Un repertorio con aroma a tradición y devoción.

La jornada artística no sólo evocó las composiciones de Modesta Bor, sino que además celebró el Día de San Antonio de Padua mediante la ejecución en vivo de El Tamunangue (Sones de Negros). Esta manifestación tradicional del occidente venezolano cobró vida gracias al ensamble instrumental y vocal de la Orquesta Típica Nacional y el grupo Tradiciones de Venezuela, mientras que los bailarines de la CND y Tradiciones de Venezuela se encargaron de recrear los vistosos giros, batallas y coreografías rituales de esta festividad.

Las autoridades culturales coincidieron en que este tipo de iniciativas consolida la preservación de la memoria sonora y dancística de la nación, sirviendo como un canal directo para el traspaso de saberes de nuestro pueblo hacia las nuevas generaciones.

Con esta impecable presentación, el estado reafirma su compromiso indiscutible con la promoción, investigación y difusión del patrimonio cultural, elevando los valores de la venezolanidad a través de insignes agrupaciones.