El Festival Nacional de Coros llenó de polifonía la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño

En el marco del centenario natalicio de la maestra Modesta Bor, el Festival Nacional de Coros tomó los espacios de la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, con un concierto que reunió a agrupaciones de diversas regiones del país.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

El evento estuvo encabezado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien estuvo acompañado por el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto; la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, y el presidente de la Compañía Nacional de Música, Alí Alejandro Primera.

El titular de la cartera de Cultura expresó su agradecimiento a las distintas gobernaciones por el apoyo brindado para la realización de este encuentro coral. Asimismo, destacó que en el territorio nacional se están desarrollando diversos homenajes para honrar el legado de Bor.

La gala musical inició bajo la dirección de Raúl López y las voces del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV). La agrupación deleitó al público con un repertorio compuesto por temas como “La mañana ajena”, “El pescador de anclas”, “Velero mundo”, “Fulía de Cumaná” y “La Negra Atilia”, todas con música y arreglos de Bor.

“Agradecemos la oportunidad de rendir homenaje a una figura que ha unido a los coros del país con su música y representa lo más sublime de la creación artística con base en nuestras raíces”, manifestó el director del Orfeón Universitario durante la presentación.

La polifonía femenina se hizo presente con la participación de la Coral Canticum Merú, del estado Bolívar. Dirigido por Irma Conchita Iorio, esta agrupación de voces iguales interpretó piezas como la muy aclamada “Caramba”, de Otilio Galíndez, y “El gavilán”, además de traer el calipso al escenario con “Easter morning”.

Por su parte, el Coro Polifónico Adelis Fréitez, conducido por Imelda Fréitez, sumó la riqueza y armonía de sus registros vocales para dar vida a un variado repertorio que paseó a los presentes por temas como “My soul’s been anchored in the Lord”, “La mañana ajena”, “Vivencias” y la icónica pieza “El manisero”.

El broche de oro del concierto lo puso la Coral de Trabajadores de la Universidad de Los Andes (ULA). Bajo la batuta de Luis Romero, la agrupación conmovió a la audiencia con la ejecución de un repertorio que incluyó “Basta, basta, basta”, “Ave verum”, “Ave María, gratia plena”, “Dies Irae”, “Así no más”, “La galera” y el clásico “Bonito y sabroso”.

Al son del Tamunangue

La velada incorporó la celebración del Tamunangue o Sones de Negro, a través de una presentación especial de la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Típica Nacional y el Grupo Tradiciones de Venezuela en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño.

Durante la puesta en escena, el teatro, la danza y la música se combinaron para representar varios de los sones que conforman esta manifestación tradicional del estado Lara en honor a San Antonio de Padua.

La programación del Festival Nacional de Coros continuará hasta el próximo viernes 19 de junio, con una variada agenda de actividades artísticas en el Teatro Teresa Carreño y las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), que también ofrecerá espacios formativos en Caracas y en los estados Falcón, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa y Sucre.