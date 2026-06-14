Estrenarán obra de Modesta Bor este lunes en el Festival Nacional de Coros 🗓

El Festival Nacional de Coros, evento que rinde tributo a la obra de la maestra Modesta Bor, ofrecerá un regalo para los admiradores de esta artista margariteña y el público en general: el estreno de la cantata “Jugando a la sombra de una plaza vieja”, que será interpretada por vez primera este lunes 15 junio, a las 3:00 de la tarde, en la Sala José Félix Ribas del Complejo Cultural Teresa Carreño.

Texto: Alexander Vivas y Francisco Castillo / Fotos: Archivo

La obra toma su nombre del célebre poema homónimo del escritor español Antonio Machado, cuyas letras exploran la nostalgia de la infancia y la melancolía a través de los cantos de los niños. La maestría coral de Bor logra traducir esta sensibilidad poética en una partitura cargada de identidad y profunda belleza.

Esta sorpresa musical, que coincide con la fecha exacta del centenario del natalicio de la compositora, constituye un momento cumbre dentro de la programación del festival, que comenzó el pasado 11 de junio.

En el concierto de este 15 de junio participarán la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela junto a los Niños Cantores de Villa de Cura, dirigidos por Rubén Capriles y el padre Salvador Rodrigo, y el Coro Vicente Emilio Sojo, bajo la guía del maestro Ángel Rengifo. También actuará la destacada mezzosoprano Anna Rotinova, formada líricamente en el Conservatorio de Música Simón Bolívar y la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas.

Estas agrupaciones reflejan el avance y la calidad del entorno musical venezolano. La Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela ostenta un haber sinfónico que abarca casi cuatro décadas, y desde su origen se proyectó como un cuerpo orquestal que vincula la tradición académica universal con el más profundo sentir de la musicalidad venezolana. Por su parte, la agrupación Niños Cantores de Villa de Cura data de 1970, y su quehacer polifónico de altura ha llenado salas en 14 países de América y Europa, labor reconocida con su declaratoria como Patrimonio Cultural del estado Aragua en 1994.

En el caso del Coro Vicente Emilio Sojo, nacido en abril de 2023 por iniciativa de la Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM), su propósito es difundir el repertorio coral venezolano y universal.

Pilar de la música coral venezolana

Modesta Bor (1926-1998), oriunda de Juan Griego, estado Nueva Esparta, es considerada una de las compositoras y arreglistas más importantes del siglo XX en Venezuela. Su vida y obra dejaron una huella imborrable en la cultura nacional. Se formó en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas con maestros de la talla de Vicente Emilio Sojo y Antonio Estévez. Perfeccionó sus estudios en Rusia.

De su prolífico cartel de composiciones es difícil mencionar dos o tres, o tratar de clasificarlo en un género específico, dada la genial versatilidad de Bor. Como compositora sinfónica, pueden mencionarse las piezas “Suite criolla para piano”, “Imitación serial para cuerda” (1974) y “Concierto para piano y orquesta” (1983). Como creadora coral, son suyas piezas como “Regreso al mar”, “Manchas sonoras” (1975) y “Prisma sonoro” (1981), entre otras más.

Modesta Bor representa el desarrollo del movimiento nacionalista moderno combinado con técnicas contemporáneas y modernistas. Además de su prolífica creación musical, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y a la dirección de múltiples agrupaciones vocales, labor que fortaleció enormemente el movimiento coral del país.

El Festival Nacional de Coros, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la FCNM y la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), celebra el centenario de una maestra cuyo legado invaluable ha sido reconocido con la participación de decenas de agrupaciones corales de distintas regiones del país, así como la realización de muestras expositivas, talleres formativos y biográficos sobre la maestra. Este encuentro con el canto coral terminará el próximo 19 de junio.