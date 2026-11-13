Sótano cultural de la Filven 2026 abrió con boleros, danza y salsa

El Sótano Cultural abrió este viernes su programación en la 22.a Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026 con una tarde de boleros, danza y salsa, géneros que invitaron al público de la fiesta literaria no solo a “Leer para renacer” -lema de esta edición-, sino también a disfrutar de todas las artes, entre ellas la música, la danza y el teatro, para también renacer en espíritu.

Texto: Prensa Filven / Fotos: Nathael Ramírez

Tras el acto inaugural de la feria, el público pudo disfrutar en este espacio de la presentación de las reconocidas cantantes y boleristas Berenice Del Moral y Corina Peña, la puesta en escena de Sieteochodanza con el DjSet: L3goSelektah y el ritmo de la agrupación salsera Menos es más.

La talentosa Berenice Del Moral, ganadora de la medalla de plata como Vocalista femenina en Global Music Awards, inició el espectáculo cultural y deleitó con su prodigiosa voz con un variado repertorio de boleros que incluyó temas como “Déjame”, “Dos gardenias” y “Algo contigo”, entre otros. Entre el público hubo quienes no dudaron en poner un pie frente a la tarima para moverse seducidos por la cadencia de cada pieza musical.

Del Moral agradeció la acogida del público y recordó lo maravilloso de leer y dar vida a los libros con la lectura. “Los invito a disfrutar de todas las actividades que se han preparado amorosamente para todos ustedes”, exclamó.

También se presentó con más de 40 años de trayectoria artística la cantante y bolerista Corina Peña, una de las voces más melodiosas y versátiles del género en el país, quien inició su presentación interpretando “Mucho corazón”.

Tras la presentación de Peña, seguidamente los asistentes pasaron a gozar de la puesta en escena de Sieteochodanza, que dirige Armando Díaz, con un concepto que fusiona la música, la danza, el teatro y las artes visuales.

La programación de este 13 de noviembre en el Sótano Cultural de la Filven cerró con el show de la agrupación de salsa Menos es más, que terminó de sellar la jornada artística.

Además de disfrutar de la programación cultural en tarima, los presentes pueden conocer en el Sótano Cultural un conjunto de títulos literarios colgantes, entre ellos publicaciones de las editoriales que integran la Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

La programación literaria y cultural de la Filven puede ubicarse fácilmente a través del sitio web de la Filven, www.filven.com, que con su aplicación para dispositivos móviles permite a los visitantes de la feria conocer al segundo las novedades que se presentan y recibir recordatorios para no perderse cada evento.