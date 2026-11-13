Presentan libro “Memorias de la carne” en la Filven 2026: Rescata del olvido la prosa de Limber Antonio Salazar

Este viernes, en el marco de la 22.a Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, se presentó “Memorias de la carne”, del escritor venezolano Limber Antonio Salazar Ilarraza. La actividad, realizada en la sala Carmen Bohórquez, estuvo a cargo de Carolina Brito, editora del libro.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

La obra reúne cuentos que transitan entre la realidad y el delirio, y exploran la fragilidad humana, el trauma, el arraigo, la pérdida y la memoria personal.

Durante la presentación y bautizo del libro, Brito expresó su alegría por compartir una obra que, además de la riqueza de sus relatos, tiene una historia de búsqueda y recuperación. Según contó, hace 15 años se perdió la computadora donde estaban guardados los manuscritos, tanto en formato digital como físico.

El rescate comenzó cuando el equipo editorial conoció que “Memorias de la carne” había obtenido el primer premio en narrativa de la Bienal Literaria Félix Armando Núñez en el estado Monagas. Desde entonces, Brito y Salazar emprendieron la búsqueda de los textos: recuperaron algunos cuentos y manuscritos, transcribieron el material y reconstruyeron junto al autor las historias que faltaban. El proceso permitió consolidar el manuscrito que finalmente publicó Monte Ávila Editores.

La presentación reunió al presidente de la casa editorial, Cósimo Mandrillo, así como a familiares y amigos del escritor, quienes compartieron la experiencia de la presentación de esta obra.

Por su parte, Salazar describió la publicación como el regreso de una obra que, tras 15 años, pudo ser recuperada y finalmente llegar a los lectores. También destacó el prólogo de Gustavo Pereira. “Es una belleza; un escrito muy tierno y, al mismo tiempo, muy familiar. La prosa de Gustavo, que también tiene mucho de poesía, es encantadora”.

El libro “Memorias de la carne” forma parte de las más de 600 actividades que la Filven ofrecerá hasta este 23 de noviembre en la GAN y en la Plaza de la Juventud.