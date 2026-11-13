Movimiento Visceral: Taller de danza basado en la improvisación 🗓

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Taller de danza basado en la improvisación. Un taller enfocado en el movimiento visceral vinculado a la naturaleza del individuo.

En este taller construiremos nuestra herramienta de comunicación no verbal a partir de relaciones espaciales entre la piel y los órganos, así como entre la tierra y el soporte pélvico de cada uno. Un trabajo guiado desde la improvisación y patrones corporales, guardando siempre la idea de enraizamiento con el suelo, como hace la naturaleza.

Dictado por Joana Millet, artista de danza contemporánea y exploradora del cuerpo formada en Barcelona, Inglaterra y Francia. Dirige y coordina varios proyectos sociales-culturales como “Carnav’ Halles”, “Ateliers du corps enchanté”, “Bailando mi yo-misma” e imparte talleres de danza basados en dinámicas de improvisación específicas para diferentes públicos.

🗓️ 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮: 16 y 17 de noviembre
🕘 𝗛𝗼𝗿𝗮: 10:00 a.m. a 12:00 m
📍 𝗟𝘂𝗴𝗮𝗿: Salón Sonia Sanoja, Sede Compañía Nacional de Danza (Caño amarillo)

Cupos limitados.
Inscripciones a través de este formulario.

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