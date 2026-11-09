Pdvsa y ExxonMobil suscriben memorándum de entendimiento

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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y la corporación norteamericana ExxonMobil Investments suscribieron un Memorándum de Entendimiento enfocado en el retorno de las operaciones de la firma estadounidense al sector hidrocarburífero venezolano. La firma fue concretada por Andrés Acosta, director ejecutivo de ExxonMobil para Venezuela, y Héctor Obregón, presidente de PDVSA, en presencia de altas autoridades gubernamentales y empresariales y liderado por la mandataria nacional, Delcy Rodríguez.

  

Texto: Últimas Noticias

Por su parte, la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfatizó las oportunidades de desarrollo y la estabilidad jurídica brindada para las inversiones internacionales.

Delcy Rodríguez firma acuerdo de entendimiento con ExxonMobil, 9 de noviembre de 2026
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“Hoy es una firma muy importante. Primero, revela meses de negociaciones para un regreso efectivo de ExxonMobil a las operaciones en hidrocarburos por parte de Venezuela. Este acuerdo, este memorándum de entendimiento abarca tanto campos marrones como campos verdes con significativas reservas, miles de millones de barriles de reserva”.

“Sabemos que ExxonMobil tiene la capacidad, la tecnología, el capital, la inversión necesaria para desarrollarla, y Venezuela cuenta no solamente con sus recursos materiales, sino también con sus extraordinarios recursos humanos… Nosotros esperamos que las inversiones de Exxon se estén dando en unas condiciones muy favorables también para esta empresa de renombre internacional en un marco de seguridad jurídica muy importante”, señaló.

El entendimiento abarca el desarrollo y optimización de campos marrones (yacimientos en explotación) y campos verdes (nuevos proyectos de exploración) que cuentan con reservas significativas de crudos pesados y extrapesados, especialmente en la Faja Petrolífera del Orinoco. Esta alianza busca complementar la tecnología de punta y el capital financiero de ExxonMobil con el potencial de recursos y el talento humano de la industria venezolana.

Durante el encuentro, la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao, destacó la relevancia táctica de la alianza para el crecimiento de las capacidades productivas. “Hoy nos encontramos aquí presenciando una firma muy importante y significativa para Venezuela y para el gobierno de los Estados Unidos por lo que significa el retorno de operaciones de ExxonMobil al país”.

“Tenemos una larga historia de éxito en el ejercicio de las actividades vinculadas al desarrollo de la industria petrolera, especialmente en la Faja del Orinoco, y es una historia de éxito que vamos en el camino orientado a repetir, a incrementar la producción de nuestros campos y, por supuesto, a ir a un esquema de complementariedad donde nosotros podamos maximizar esas capacidades productivas con la tecnología que va a incorporar ExxonMobil y, por supuesto, el incremento del factor de recobro en esos crudos pesados y extrapesados de la Faja”, expresó Henao.

Por su parte, el presidente de ExxonMobil, Dan Ammann, expresó su agradecimiento a las autoridades venezolanas por el recibimiento, además resaltó las conversaciones constructivas sostenidas durante los meses anteriores y afirmó que la combinación de capacidades de ExxonMobil aliadas con los recursos de Venezuela y su experiencia histórica traerá beneficios significativos para todas las partes involucradas, así como también para el pueblo venezolano.

Con el respaldo diplomático y técnico de ambas naciones, se anticipa que este marco preliminar se traduzca en acuerdos comerciales específicos a corto y mediano plazo. El objetivo final apunta a acelerar el flujo de inversiones y la recuperación productiva del país, consolidando un esquema de beneficio compartido en el mercado petrolero global.

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