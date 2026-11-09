22.ª Filven llega a Caracas bajo el lema “Leer es renacer” con Rusia como invitado de honor 🗓

Del 13 al 23 de noviembre, la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud serán el epicentro de la fiesta literaria más importante de Venezuela, que en esta edición rendirá homenaje a Carmen Bohórquez, Esmeralda Torres y Armando José Sequera, y tendrá a Zulia como estado invitado.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) y Prensa MPPC / Medios Nacionales / Fotos: Prensa MPPC (Roiner Ross)

La 22.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) abrirá sus puertas del 13 al 23 de noviembre en la Galería de Arte Nacional (GAN) y la Plaza de la Juventud, en Caracas, consolidándose como un espacio de encuentro para lectores, escritores y editoriales nacionales e internacionales.

Filven 2026 (Feria Internacional del Libro de Venezuela), rueda de prensa anunciando el evento

Bajo el lema “Leer es renacer”, esta edición busca destacar el valor del libro y la lectura como herramientas de transformación social y cultural. Esta visión se articula en torno a seis ejes temáticos: tecnología y futuro; naturaleza y planeta; identidad y reencuentro; escritura, mujer y poder creador; territorio y juventudes; e historiografía crítica, bicentenario y memoria de la patria.

“Frente a las dificultades recientes, el arte y la cultura han sostenido el hilo tenue y el espíritu del alma venezolana”, expresó el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, en rueda de prensa realizada este lunes anunciando el evento. Indicó que la feria reúne obras literarias bolivarianas para niños, niñas, adolescentes y adultos, donde nuestra Constitución “ahora como una gran marcha espiritual viene acompañada con todos los otros libros que van a habitar durante varios días esta feria”.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, resaltó que de las 600 actividades previstas, 130 estarán dirigidas al público infantil y juvenil. Asimismo, anunció una programación cultural en el sótano de la GAN y otros espacios del circuito ferial, con propuestas musicales, teatrales y escénicas, además de actividades vinculadas con la vida urbana caraqueña.

López, además, anunció el relanzamiento de la página web de la Filven, que ofrecerá herramientas para explorar la programación, seleccionar conferencias y actividades e identificar libros de interés. La aplicación móvil descargable desde esta plataforma permitirá organizar la participación durante los diez días de la Filven y recibir recordatorios en el teléfono.

Homenajes y participantes de honor

La feria reconocerá la trayectoria de tres figuras fundamentales de la cultura venezolana. La historiadora y filósofa Carmen Bohórquez, reconocida por su análisis crítico de la colonización y su estudio sobre Francisco de Miranda, será una de las homenajeadas. Junto a ella, se celebrará la obra de Esmeralda Torres, poeta y promotora de lectura, y de Armando José Sequera, periodista y narrador con cuatro décadas de producción literaria.

La filósofa e historiadora Carmen Bohórquez dijo que en esta vida uno tiene que señalar una senda y dejar una huella; si no, es como si no hubiera avanzado por ella. “Eso mismo intento hacer cuando escribo: abrir nuevas perspectivas y trazar un camino. Y más aún hoy en día, cuando los jóvenes son víctimas de esa trampa digital que los atrapa. Son ellos quienes más consumen estas tecnologías y a menudo creen que realizarse consiste en aprenderse los nuevos lenguajes digitales que van saliendo, cuando en realidad un idioma de esos enseguida viene a ser sustituido por el siguiente”, dijo la académica.

En cuanto a los invitados de honor, el estado Zulia representará la riqueza cultural y la diversidad multiétnica de Venezuela. La entidad homenajeada presentará una propuesta editorial que abordará el petróleo como elemento de la identidad y de la historia contemporánea venezolana, destacó la directora del Gabinete de Cultura del estado Zulia, Keyla González. La programación invita a reflexionar sobre su presencia en la cultura, la poesía y la narrativa del país.

Asimismo, la Federación de Rusia será el país invitado, lo que permitirá al público conocer la oferta editorial de la nación euroasiática y profundizar los lazos culturales entre Caracas y Moscú, relaciones que se han fortalecido desde el año 2000 y que unen a ambas naciones desde los tiempos de Francisco de Miranda, hace 240 años. Ahora, una delegación conformada por escritores y editores de esa nación compartirá su patrimonio literario y cultural.

Al respecto, el embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, agradeció la invitación y destacó la oportunidad de compartir el patrimonio literario de su país con Venezuela. También subrayó que los libros favorecen el diálogo entre culturas y generaciones. “Los libros son nuestro patrimonio común y la literatura es lo que nos une”, expresó.

La edición también conmemorará el bicentenario de la última visita de Simón Bolívar a Venezuela, ocurrida el 16 de diciembre de 1826 tras su regreso desde el sur.

Novedades y programación

Como principal novedad, el complejo ferial incorpora el “sótano cultural”, una intervención que transforma el estacionamiento de la GAN en un espacio donde el libro dialoga con otras manifestaciones artísticas. A ello se suman las áreas tradicionales: expoventa de editoriales, salas para presentaciones y foros, el pabellón infantil, y los stands de Rusia y Zulia.

La programación incluye presentaciones de libros, talleres, foros y encuentros con escritores. Para ampliar el alcance, la sala Filven transmitirá su programación vía streaming y se habilitará una sala virtual que permitirá la participación internacional.

Horarios y acreditación: