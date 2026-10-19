La Filarmónica Nacional abre temporada con un homenaje a Gonzalo Castellanos Yumar en su centenario

La Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela (OFN) inauguró su temporada 2026-2027 el domingo 18 de octubre en el Teatro Nacional Román Chalbaud, con un concierto dedicado al centenario del nacimiento del maestro Gonzalo Castellanos Yumar. El evento, enmarcado en el XXIII Festival Latinoamericano de Música, marcó además el inicio de las celebraciones por el cuadragésimo aniversario de la agrupación sinfónica.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Solimar Herrera

El programa, dirigido por el maestro Rubén Capriles, combinó obras de compositores latinoamericanos y venezolanos. Abrió con «La vida diaria (Habanera Fantasiosa)» del cubano Roberto Valera, seguida de «Elegía» (2019) para cuerdas de Miguel Astor, fallecido este año, escrita en memoria de la directora coral María Adela Alvarado. Del venezolano Gerardo Gerulewicz se interpretó «Escena marina», obra descriptiva sobre el mar y la navegación. Tras el intermedio, la orquesta ejecutó «Treno» (1920) de Vicente Emilio Sojo y cerró con la «Suite caraqueña» (1947), la partitura con la que Castellanos Yumar obtuvo el Premio Nacional de Música y que sigue siendo su obra más emblemática.

Quién fue Gonzalo Castellanos Yumar

Nacido en Canoabo, estado Carabobo, el 3 de junio de 1926, Castellanos Yumar perteneció a una familia de músicos: su padre, Pablo Castellanos Almenar, lo inició en el órgano junto a su hermano Evencio Castellanos, también compositor de renombre . Estudió en la Escuela de Música José Ángel Lamas bajo la tutela de Vicente Emilio Sojo, y en 1947, con apenas veinte años, obtuvo el título de Maestro Compositor con la «Suite caraqueña», convirtiéndose en el graduado más joven de esa cátedra.

Entre 1959 y 1963 amplió su formación en Europa: estudió dirección orquestal con Sergiu Celibidache en la Academia Chigiana de Siena, orquestación en la Schola Cantorum de París y análisis con Olivier Messiaen . A su regreso a Venezuela dirigió la Orquesta Sinfónica Venezuela entre 1966 y 1978, fundó el Collegium Musicum de Caracas en 1964 y fue director de la Escuela de Música Juan Manuel Olivares, además de desempeñarse como director de la Radio Nacional de Venezuela . Recibió el Premio Nacional de Música en tres ocasiones y la Universidad Central de Venezuela le otorgó el Doctorado Honoris Causa en 2002 . Falleció en Caracas el 10 de enero de 2020 a los 93 años.

Un festival que celebra treinta y cinco años

La presentación de la OFN forma parte del XXIII Festival Latinoamericano de Música, que se extiende del 16 de octubre al 26 de noviembre de 2026 bajo el lema «Leer los signos de nuestro tiempo». Esta edición celebra los 35 años de trayectoria ininterrumpida del festival (1991-2026) y reúne obras de cerca de 70 compositores latinoamericanos, con homenajes a figuras como la venezolana Modesta Bor —también nacida en 1926—, el peruano Celso Garrido Lecca y la compositora francesa Betsy Jolas.

Durante el concierto, la compositora Diana Arismendi solicitó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del doblete sísmico del 24 de junio. El presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música, Alí Alejandro Primera, destacó el significado del evento: «No solo celebramos el centenario del maestro Yumar, sino el crecimiento de la música venezolana. A pesar de las dificultades, aún hay tiempo para la música y para lo bello en este país musical que habla por sí solo ante el mundo».