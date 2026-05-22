Orquesta Típica Nacional celebra la riqueza tradicional de mayo

La Orquesta Típica Nacional (OTN) rindió tributo con una selección de música tradicional venezolana al mes dedicado a las madres y a la Cruz de Mayo, en una jornada celebrada en el patio central del Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, Caracas.

Texto y foto: Compañía Nacional de Música

Bajo el nombre de “Mayo Florido”, el concierto incluyó la interpretación de Celajes, un vals de Pedro Elías Gutiérrez; seguido de la pieza Fulía de Oriente; Nelly, danza zuliana de Antonio Lauro; Fantasía criolla, un merengue de Luis Alfredo Laguna; Carla, vals de Inocente Carreño; Nocturnal andino, una recopilación del maestro Luis Felipe Ramón y Rivera; y Danza zuliana, de Pablo Camacaro.

El repertorio también incluyó el Galerón margariteño, una recopilación del maestro Luis Felipe Ramón y Rivera; la Fuga con Pajarillo, de Aldemaro Romero; y el Alma Llanera, de Pedro Elías Gutiérrez.

En medio del concierto, los músicos de la OTN y los decimistas Oscar Chirinos, Oyalinsson Chirinos y Viani Márquez rindieron tributo a la santísima Cruz de Mayo, una celebración popular con el sonido del tambor, el cuatro, las maracas y el bajo.

El concierto reunió a los niños y niñas del Centro Académico Regional La Rinconada, “El Sistema”, quienes disfrutaron de la presentación y aplaudieron cada pieza interpretada por la OTN, cuerpo artístico de la Fundación Compañía Nacional de Música. Una de las profesoras guías del centro relató que estas obras “despiertan el interés en nuestros niños por ejecutar piezas similares”.

La Orquesta Típica Nacional fue fundada el 19 de abril de 1953 por Luis Felipe Ramón y Rivera, para investigar, preservar y difundir la música popular y tradicional venezolana. Declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2008, utiliza una mezcla única de instrumentos de cuerda, viento y percusión venezolanos con los tradicionales sinfónicos.

Con 73 años de trayectoria, la orquesta sigue preservando el patrimonio sonoro venezolano para las generaciones presentes y futuras.