La Filarmónica Nacional rendirá homenaje al maestro Gonzalo Castellanos Yumar en el Festival Latinoamericano de Música

La Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela (OFN) ofrecerá un concierto especial el próximo domingo 18 de octubre a las 3:00 de la tarde en el Teatro Nacional Román Chalbaud, como parte de la vigésima tercera edición del Festival Latinoamericano de Música. La presentación, con entrada libre, estará dedicada a exaltar el repertorio sinfónico continental y a rendir homenaje al maestro Gonzalo Castellanos Yumar en el centenario de su nacimiento.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Fundación Compañía Nacional de Música

Un programa que recorre la creación latinoamericana

Bajo la dirección académica del maestro Rubén Capriles, la jornada musical iniciará con la interpretación de La vida diaria (Habanera Fantasiosa), obra del destacado compositor, director y pedagogo cubano Roberto Valera. Valera, nacido en 1938, es una figura fundamental de la música de cámara y sinfónica cubana contemporánea, reconocido por su capacidad para traducir sonoramente la cotidianidad y el misticismo de La Habana. Su obra ha sido estrenada en escenarios internacionales bajo su propia batuta.

Seguidamente, la orquesta ejecutará «Elegía» para orquesta de cuerdas, compuesta en 2019 por el reconocido músico, compositor y musicólogo venezolano Miguel Astor (1958-2026), en memoria de la directora coral y promotora cultural María Adela Alvarado. Astor fue una figura clave en la musicología venezolana, combinando su labor creativa con una profunda investigación sobre la historia musical del país, incluyendo estudios sobre la obra de Castellanos Yumar.

El programa continuará con Escena Marina para orquesta sinfónica, obra descriptiva del compositor Gerardo Gerulewicz sobre el mar y la navegación, concebida como un exhaustivo estudio de orquestación. Gerulewicz (Caracas, 1966) es compositor, pianista y director de orquesta, egresado con honores del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, y ha sido galardonado en múltiples ocasiones con el Premio Municipal de Música de Caracas, entre otros reconocimientos internacionales.

Del maestro Vicente Emilio Sojo (1887-1974), pilar de la escuela nacionalista venezolana, la OFN interpretará Treno para cuerdas, un canto fúnebre que dará paso al cierre del programa con la «Suite caraqueña», emblemática partitura escrita por Castellanos Yumar como su obra de grado.

Gonzalo Castellanos Yumar: una vida consagrada a la música

Gonzalo Castellanos Yumar nació en Canoabo, estado Carabobo, el 3 de junio de 1926, en el seno de una familia de músicos. Su padre, Pablo Castellanos Almenar, organista y compositor, fue su primer maestro, iniciándolo junto a su hermano Evencio en el estudio del órgano y la teoría musical.

En 1940 ingresó a la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, donde estudió composición bajo la tutela del maestro Vicente Emilio Sojo. En 1947, con apenas veinte años, obtuvo el título de Maestro Compositor, convirtiéndose en el graduado más joven de dicha cátedra. Su obra de grado, la «Suite Caraqueña», le valió el Premio Nacional de Música de ese año.

Entre 1959 y 1963 residió en Europa, donde estudió dirección orquestal con el legendario director rumano Sergiu Celibidache en la Academia Chigiana de Siena, Italia. También cursó instrumentación en la Schola Cantorum de París y asistió a las clases de análisis de Olivier Messiaen, influencia que marcaría su evolución compositiva hacia una organización propia de escalas y armonías.

A lo largo de su carrera, Castellanos Yumar fue director de la Orquesta Sinfónica Venezuela (1966-1978), fundador y director de la Coral Filarmónica de Caracas, director de la Radio Nacional de Venezuela y director musical del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. Fundó el Collegium Musicum de Caracas en 1964 y fue profesor de orquestación en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas.

Recibió el Premio Nacional de Música en tres ocasiones (1947, 1958 y 1990), así como el Premio Nacional de Música de Cámara en 1952 y 1966. En 2002, la Universidad Central de Venezuela le otorgó el Doctorado Honoris Causa. Falleció en Caracas el 10 de enero de 2020 a los 93 años, dejando un legado que abarca obras sinfónicas, corales, de cámara y para órgano, entre las que destacan «Fantasía Cromática», «Antelación e Imitación Fugaz», «Fantasía para Piano y Orquesta» y sus conciertos para violín y viola.

Un festival de trayectoria continental

La vigésima tercera edición del Festival Latinoamericano de Música se celebrará en Caracas del 16 de octubre al 26 de noviembre de 2026, bajo el lema «Leer los signos de los tiempos» y en conmemoración de los 35 años de trayectoria ininterrumpida del evento (1991-2026).

Esta edición rendirá homenaje a figuras eminentes de la música latinoamericana y universal, entre las que destacan, además de Castellanos Yumar, la compositora venezolana Modesta Bor, el peruano Celso Garrido Lecca, el mexicano Manuel Enríquez, el estadounidense Morton Feldman y la francesa Betsy Jolas.

El festival desplegará 13 presentaciones en escenarios como el Teatro Teresa Carreño, el Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda, la Universidad Central de Venezuela y la Asociación Cultural Humboldt. Participarán agrupaciones de primer nivel como la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica Venezuela, la Gran Mariscal de Ayacucho, la Orquesta Francisco de Miranda, así como ensambles especializados en música contemporánea.

El evento reafirma su papel como plataforma histórica para la difusión y el intercambio de la creación musical del continente, consolidándose como una de las citas académicas y artísticas más importantes de la región.