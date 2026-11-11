“La quema de Judas” en formato inmersivo llega al sótano de la UCV: teatro que rompe la cuarta pared

Como parte del XIV Encuentro de Teatro Ucevista 2026, la Compañía Nacional de Teatro (CNT) presentará este jueves 12 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, una experiencia inmersiva de su emblemático montaje “La quema de Judas”, original de Román Chalbaud. La función se realizará en el sótano del Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con entrada libre y un aforo limitado a 80 espectadores.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional / Fotos: Iris Carhuarupay

Bajo la dirección de Rufino Dorta, esta propuesta obliga al público a abandonar las butacas tradicionales para transformar el espacio subterráneo en un escenario vivo. Los asistentes experimentarán de cerca la crudeza y el realismo de la pieza, en un montaje que busca conectar la herencia artística del país con los códigos visuales y experienciales que demandan las nuevas generaciones.

“En esta ocasión, ‘La Quema de Judas’ toma los espacios no utilizados o muertos para brindar a la comunidad universitaria esta experiencia inmersiva, donde no hay una escenografía fija, sino que nos adaptamos a este sótano y lo llenamos de teatro, para salir de la comodidad de las salas convencionales”, explicó Dorta en declaraciones difundidas por el Ministerio de Cultura.

Un clásico que retrata la Venezuela de ayer y hoy

Escrita originalmente en 1964, la obra se desarrolla bajo la estructura de un reportaje periodístico en un barrio caraqueño. La historia gira en torno al féretro de un delincuente, cuya madre es entrevistada por una intrépida periodista. A través de este relato, la pieza desentraña las complejas dinámicas de la traición, las marcadas diferencias de clases sociales y el sincretismo religioso arraigado en la cultura popular venezolana.

El elenco de la CNT está integrado por Yurahy Castro como la periodista y Dora Farías como la señora Santísima. Completan el reparto Omar Churión (Jesús Carmona), Gerardo Luongo (Ganzúa), el primer actor y maestro Aníbal Grunn (Doctor Altamira), Angélica Rinaldi (la Danta), Kleiber Rodríguez (Ángel), César Castillo (José), Lenín Antequera (Juan), Ariana León, Amílkar García y Jason Hernández.

El equipo técnico incluye a Arístides Muñoz en la producción, Alejandro Martínez en la asistencia de dirección y diseño de iluminación, y Alejandro Capote en la operación de audio, responsable de crear la atmósfera sonora que envuelve al espectador en esta vivencia subterránea.

Un homenaje a Chalbaud en el marco del Encuentro Ucevista

La presentación se enmarca en el XIV Encuentro de Teatro Ucevista 2026, que se celebra del 9 al 15 de noviembre bajo el lema “Escenarios de Libertad” . La obra de Chalbaud, uno de los pilares más influyentes de la dramaturgia venezolana, recibe así un homenaje sui géneris que demuestra la vigencia de los textos clásicos cuando se adaptan a nuevos formatos.

Debido a las características del formato disruptivo y a las limitaciones físicas del espacio subterráneo, se recomienda al público llegar temprano para asegurar su ingreso a esta función de entrada gratuita.