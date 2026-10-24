Obra teatral “Granada, traición y crimen” de Federico García Lorca se presentará en el Maccar hasta el 1 de noviembre 🗓

La Compañía Nacional de Teatro (CNT), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, inauguró este jueves 22 de octubre con éxito la segunda temporada de la aclamada producción “Granada, traición y crimen”, dirigida por Rufino Dorta, Aníbal Grunn y Carlos Arroyo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (MACCAR) en Parque Central, Caracas. El público caraqueño se dio cita a las 7:00 de la noche para vivir una experiencia inmersiva y mágica sobre el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca.

Prensa CNT / Fotos: Roiner Ross

Tras un exitoso primer ciclo en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, con más de 1500 espectadores y todas las funciones agotadas, la mudanza de la obra al complejo cultural del MACCAR —al lado del Hotel Venetur (Anauco)— permitió una atmósfera interactiva única, cargada de la fuerza o “duende” que Lorca veía en el acto creador. Más de 40 artistas en escena fusionaron el teatro, la poesía, el canto en vivo y el baile gitano a lo largo de seis estaciones que se desarrollaron entre obras de destacados pintores y escultores como el mismo Armando Reverón.

Los asistentes de la noche inaugural pudieron presenciar la fusión de la plástica y la escénica en esta obra, que reivindica la memoria de Lorca a 90 años de su vil muerte. Uno de ellos fue Gilberto Jansen Rodríguez, quien comentó: “Fue absolutamente deslumbrante ver al elenco de la compañía en escena con esta puesta tan audaz, tan desafiante y atrevida. De manera particular, la actividad inmersiva en los espacios de este museo, que es un emblema de nuestra ciudad, fue una experiencia alucinante”.

Por su parte, Bryant Valera, un joven actor que formó parte del público, destacó el valor estético del montaje y la vigencia del legado del escritor español. “Sigue haciendo arte, sigue inspirando, sigue cultivando en todos nosotros con cada una de sus obras. Simplemente es gratificante que siga incentivando el arte en jóvenes, en adultos, en personas que se quieren formar y que ven una inspiración en Lorca”.

Coordenadas de la temporada

El espectáculo, escrito por Aníbal Grunn y dirigido a mayores de 16 años, se extenderá hasta el 1 de noviembre, con funciones a las 7:00 de la noche de jueves a domingo, y con un aforo reducido para garantizar la experiencia sensorial.

Las entradas se pueden adquirir por WhatsApp al 04241685183 o directamente antes de cada función en la taquilla del museo, con pago móvil o punto de venta.

Quienes deseen disfrutar de la obra pueden trasladarse en metro y bajar en la estación Bellas Artes (Línea 1) o en la estación Parque Central (Línea 4). Por otro lado, quienes quieran asistir en vehículo particular pueden hacer uso del estacionamiento remodelado y vigilado de Parque Central, para luego acceder al museo por el área del cafetín y disfrutar del espectáculo.