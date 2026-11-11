Casa del Artista consolida su programa de formación con clase magistral de producción técnica e iluminación

La Fundación Casa del Artista, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, llevó a cabo este miércoles la Master Class de Producción Técnica e Iluminación, una jornada académica que reunió a 27 asistentes entre hacedores de cultura, técnicos, estudiantes y profesionales del área escénica.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Fundación Casa del Artista

La actividad, realizada en la Sala Doris Wells de la institución en horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., estuvo a cargo del profesor **José Medina**, reconocido especialista en la materia, quien compartió herramientas estratégicas y claves técnicas esenciales para elevar la iluminación y la producción escénica hacia estándares de óptima calidad.

Durante el encuentro, Medina enfatizó el valor de la capacitación continua dentro del ecosistema teatral y audiovisual. “La iluminación y la producción técnica constituyen el lenguaje invisible que le da dimensión, textura y emoción a cada propuesta escénica. Ver el compromiso de los participantes reafirma la necesidad de seguir impulsando la excelencia en nuestras artes escénicas”, indicó.

Valoraciones de los participantes

Los asistentes manifestaron su agradecimiento y resaltaron la relevancia de este tipo de actividades para su desarrollo laboral. **Eduardo Logo**, artista y músico, calificó la jornada como “una oportunidad extraordinaria para actualizar conceptos y entender la luz desde una perspectiva mucho más profesional”, y agradeció al Ministerio y a la Casa del Artista por ofrecer “estos espacios gratuitos de tanto nivel técnico”.

Por su parte, la actriz **Zaida Escocia** aseguró que Medina “logró simplificar procesos complejos de la producción técnica que a veces resultan difíciles en la práctica”. Gracias a estas dinámicas, agregó, “me llevo herramientas clave para optimizar el montaje de nuestros próximos proyectos y mejorar la calidad estética en las salas”.

Una agenda formativa sostenida

Esta master class se suma a una programación continua de actividades formativas que la Fundación Casa del Artista ha desarrollado en las últimas semanas. Entre ellas destacan las clases magistrales de modelaje con enfoque inclusivo, etiqueta y protocolo corporativo, oratoria “Libera tu voz”, fotografía digital y maquillaje. Más recientemente, la institución también capacitó a más de 30 cultores en el uso de inteligencia artificial aplicada a la cultura.

Con iniciativas de esta naturaleza, la Fundación Casa del Artista reafirma su misión de consolidarse como un epicentro dinámico para el encuentro, la formación permanente y la actualización técnica dentro del sector cultural venezolano.