Investigadora Yaritza Medina representó a Venezuela en cátedra internacional de teatro en México

La Compañía Nacional de Teatro celebró el éxito de la participación de la licenciada Yaritza Medina López, coordinadora de Investigaciones de esta institución, en la Cátedra Latinoamericana de Transteatrología de la Universidad Veracruzana de México. La investigadora venezolana dictó este sábado la conferencia virtual titulada “El Teatro de Román Chalbaud en nos-otros”, un espacio académico de relevancia para la escena continental.

Texto: Prensa Compañía Nacional de Teatro

La actividad, que inició a las 10:00 de la mañana (hora de Venezuela) a través de videollamada, estuvo bajo la dirección del doctor Domingo Adame, profesor e investigador mexicano. La intervención de Medina López es el resultado de años de desarrollo en su línea de investigación sobre el sistema teatral, una búsqueda que consolidó su vínculo profesional con Adame, quien trabaja esa línea en sus cátedras desde la óptica de la transteatrología.

Esta cátedra internacional, adscrita a la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, nació a raíz de un seminario sobre el Sistema Teatral dictado por el profesor mexicano en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista en Venezuela, con el propósito de abordar la realidad escénica de nuestro continente y su proyección global.

La ponencia sumergió a los asistentes en la figura del maestro venezolano Román Chalbaud (Premio Nacional de Cine y Teatro), analizando su indagación en la Latinoamérica profunda. Medina López expuso cómo la poética de Chalbaud se construye desde los cimientos de su gente, abordando las necesidades y fortalezas del entorno desde una óptica estrictamente humana. El encuentro cumplió con la expectativa de exaltar la vigencia de la obra de Román Chalbaud en el marco de la conmemoración del 95.° aniversario de su natalicio.

Las reflexiones compartidas reafirmaron que la trascendencia del maestro venezolano desborda la esfera regional, inscribiendo de manera definitiva su nombre y su legado como un clásico del teatro universal.

Medina López se inició en el mundo de las tablas en bachillerato, de la mano de José Gregorio Cabello. Luego integró las filas del Teatro Universitario de la UCV, dirigido por Gustavo Meléndez mientras egresaba con el título de licenciada en Artes, mención Artes Escénicas, de la referida casa de estudios. Trabajó cinco años como asistente de producción en Xiomara Moreno Producciones y lleva ocho años como coordinadora de Investigaciones de la Compañía Nacional de Teatro, cargo en el que ha desarrollado las áreas de publicaciones, documentación, reconocimientos, concursos e investigación.