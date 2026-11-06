Casa del Artista concluyó audiciones para conformar su Compañía Estable de Teatro

Con una masiva participación y el propósito de fortalecer las artes escénicas en el país, la Fundación Casa del Artista concluyó con éxito el proceso de recepción y audiciones para la conformación de su Compañía Estable de Teatro. La convocatoria se desarrolló desde el 9 de octubre hasta el pasado 2 de noviembre y marcó un hito en el impulso y proyección del talento nacional.

Texto y Fotos: Prensa Casa del Artista

El presidente de la Casa del Artista, Henrys Silva, celebró la alta receptividad de la iniciativa y destacó el compromiso del espacio con el crecimiento artístico, la preparación técnica y el acompañamiento integral a los creadores teatrales del país. Asimismo, subrayó que esta acción reafirma la misión del organismo de brindar respaldo tanto al talento emergente como al consolidado.

Balance de la convocatoria

El proceso cerró con un total de 70 talentos postulados con edades comprendidas entre los 18 y 40 años, quienes cumplieron con los requisitos indispensables de presentar su síntesis curricular física y preparar un monólogo de libre elección con una duración máxima de tres minutos.

Asimismo, la convocatoria contempló la participación de talentos multidisciplinarios, lo que permitió a aquellos postulantes con destrezas en áreas como el baile o el canto maximizar su tiempo de presentación para demostrar su versatilidad artística.

Fase de evaluaciones presenciales

Tras el cierre oficial de la convocatoria digital y el registro a través de los canales institucionales, las autoridades de la fundación anunciaron el inicio de evaluaciones presenciales en los espacios de la Sala Juana Sujo, donde las presentaciones fueron valoradas por un jurado encabezado por el presidente de la institución, Henrys Silva, junto a un destacado equipo de maestros y figuras de la escena cultural. Entre esas figuras se cuentan Miriam Celi, Marx Agustín García, José Jiménez, Doris Aponte, Samelis Zabala, Jorge Galíndez, Yudith Zender, Francisco García y Ana Brito.

Durante la jornada de audición, el equipo evaluador prestó especial atención a aspectos fundamentales como la técnica vocal, el dominio corporal, la capacidad expresiva y el potencial interpretativo de cada aspirante. Esta sistemática evaluación busca conformar un elenco sólido y versátil que no solo represente la excelencia del teatro venezolano, sino que también responda a las exigencias de los próximos proyectos artísticos y montajes de gran formato que prepara la institución.

La Fundación Casa del Artista agradeció a todos los talentos que se postularon formalmente a esta convocatoria e invitó a la comunidad artística a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación para conocer los detalles de la programación y los avances de esta nueva Compañía Estable de Teatro.