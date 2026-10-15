La Casa del Artista abre audiciones para Compañía Estable de Teatro

La Fundación Casa del Artista, convoca a audiciones para su Compañía Estable de Teatro. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 2 de noviembre, informó la fundación a través de sus redes digitales.

Texto: Diario VEA

De acuerdo a la publicación, los requisitos para participar son: Ser mayor de 18 años de edad, preparar un monólogo sobre el tema de su preferencia, con una duración máxima de tres minutos, y currículum vitae impreso.

Para asistir a la audición presencial, las y los interesados deberán completar un formulario publicado en las historias destacadas en la cuenta Instagram: @fundacioncasadelartista_ve.

La institución resalta que quienes posean aptitudes extras, como la danza y el canto, deben incluirlas en el tiempo de su audición.

En caso de dudas, las y los aspirantes podrán comunicarse a través del correo electrónico coord.generaloperacionesfca@gmail.com.