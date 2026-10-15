“El mujeriego”: Tragicomedia que desafía los estereotipos de género y las relaciones modernas 🗓

En el marco de la oferta teatral de la ciudad, se anuncia el próximo estreno del monólogo “El mujeriego” Una historia de conquistas y heridas, una propuesta escrita por el destacado dramaturgo venezolano Arquímedes González, bajo la dirección de Lidsay Castro, la actuación de Jonder Vera y la producción general de Ambigú Producciones y GT Visión Arte.

Texto: Nota de prensa

La pieza propone una aguda reflexión sobre las conductas machistas heredadas, la búsqueda de estabilidad emocional y los giros imprevistos que transforman la vida. Interpretada a través del personaje de Juan Andrés —un médico de 45 años, carismático y sofisticado—, la obra sitúa al espectador en varios lugares y momentos de su vida.

Desde allí, el protagonista reconstruye su historial afectivo pasando por personajes hilarantes y complejos como “La Pana” “La Tóxica”, “La Vampira” y “La Psicópata”, para luego encarar el quiebre dramático marcado por la tragedia y el dolor tras perder al gran amor de su vida.

“Es una historia que empieza con la ligereza de una noche de copas y risas, pero que va desnudando las contradicciones del mandato de masculinidad, la violencia en las relaciones y el aprendizaje de sanar a través de la reinvención personal”, señala la producción del espectáculo.

La pieza no solo destaca por su ritmo ágil y diálogos directos, sino también por un desenlace inesperado que abre espacio a la diversidad y a la resignificación de las oportunidades en el amor.

Coordenadas de la temporada: