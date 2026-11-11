FILVEN 2026 estrena plataforma digital renovada: página web y aplicación móvil para organizar tu visita

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La 22.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN) llega con una experiencia digital pensada para que el público no se pierda nada de la fiesta literaria. A través de una página web renovada y una nueva aplicación móvil, los visitantes podrán consultar la programación completa, crear su propia agenda y recibir recordatorios de las actividades que más les interesen.

  

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

El evento, que se celebrará del 13 al 23 de noviembre en la Galería de Arte Nacional (GAN) y la Plaza de la Juventud, ofrecerá más de 600 actividades, entre presentaciones de libros, talleres, foros y conversatorios . Para facilitar el acceso a esta amplia oferta, la plataforma digital incluye un buscador que permite localizar autores, editoriales, expositores y novedades.

Funciones para armar tu propia agenda

Una de las herramientas más útiles es la posibilidad de crear una agenda personal. El usuario puede ingresar a https://filven.com/ o a la aplicación, seleccionar la sección “Mi agenda”, activar las notificaciones y marcar con un ícono de corazón las actividades de su interés. De esta forma, recibirá un recordatorio en su dispositivo **30 minutos antes** de cada presentación o conversatorio seleccionado.

La plataforma también incorpora un espacio interactivo llamado “Poema colectivo”, donde los usuarios pueden participar en una dinámica de “cadáver exquisito”, escribiendo versos y compartiéndolos con otros visitantes.

Una feria con múltiples espacios

La programación se distribuirá en 11 salas y espacios, entre ellos las salas dedicadas a los homenajeados Carmen Bohórquez, Armando José Sequera y Esmeralda Torres, así como los stands de Zulia (estado invitado) y Rusia (país invitado de honor) . El público podrá consultar los horarios y detalles de cada actividad a través de las herramientas digitales.

Con estas iniciativas, la FILVEN 2026 busca acercar los libros y la lectura a más venezolanos, combinando la presencialidad de la feria con recursos tecnológicos que optimizan la experiencia de los asistentes.

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Publicado por Jorge Pinillos
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