FILVEN 2026 estrena plataforma digital renovada: página web y aplicación móvil para organizar tu visita

La 22.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN) llega con una experiencia digital pensada para que el público no se pierda nada de la fiesta literaria. A través de una página web renovada y una nueva aplicación móvil, los visitantes podrán consultar la programación completa, crear su propia agenda y recibir recordatorios de las actividades que más les interesen.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

El evento, que se celebrará del 13 al 23 de noviembre en la Galería de Arte Nacional (GAN) y la Plaza de la Juventud, ofrecerá más de 600 actividades, entre presentaciones de libros, talleres, foros y conversatorios . Para facilitar el acceso a esta amplia oferta, la plataforma digital incluye un buscador que permite localizar autores, editoriales, expositores y novedades.

Funciones para armar tu propia agenda

Una de las herramientas más útiles es la posibilidad de crear una agenda personal. El usuario puede ingresar a https://filven.com/ o a la aplicación, seleccionar la sección “Mi agenda”, activar las notificaciones y marcar con un ícono de corazón las actividades de su interés. De esta forma, recibirá un recordatorio en su dispositivo **30 minutos antes** de cada presentación o conversatorio seleccionado.

La plataforma también incorpora un espacio interactivo llamado “Poema colectivo”, donde los usuarios pueden participar en una dinámica de “cadáver exquisito”, escribiendo versos y compartiéndolos con otros visitantes.

Una feria con múltiples espacios

La programación se distribuirá en 11 salas y espacios, entre ellos las salas dedicadas a los homenajeados Carmen Bohórquez, Armando José Sequera y Esmeralda Torres, así como los stands de Zulia (estado invitado) y Rusia (país invitado de honor) . El público podrá consultar los horarios y detalles de cada actividad a través de las herramientas digitales.

Con estas iniciativas, la FILVEN 2026 busca acercar los libros y la lectura a más venezolanos, combinando la presencialidad de la feria con recursos tecnológicos que optimizan la experiencia de los asistentes.