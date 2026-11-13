Celebraron el Día Nacional del Teatro en Venezuela con 335 actividades en todo el país



De punta a punta, desde Zulia hasta Amazonas, el gremio escénico nacional se movilizó este 13 de noviembre para festejar el Día Nacional del Teatro, en una jornada articulada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), junto a los voceros de la jornada nacional de cartografía teatral. El despliegue artístico abarca los 24 estados y el Distrito Capital, con más de 335 actividades, con la participación de casi 4 mil creadoras y creadores.

Texto y Fotos: Prensa CNT

Así lo dio a conocer Carlos Arroyo, director de la CNT, en un video difundido a través de las redes sociales de la compañía, en el que compartió también otros números positivos de la movilización de los teatreros venezolanos “Son 126 espacios escénicos, 200 comunidades, 180 comunas, con la participación de 220 agrupaciones y una asistencia proyectada de más de 70.000 espectadores, para esta jornada nacional. Son cifras que hablan de un teatro vivo y al servicio de la venezolanidad”.

Arroyo también destacó la resiliencia y el sentido de pertenencia del sector frente a las adversidades atravesadas por el país durante 2026. Resaltó que, ante los difíciles sucesos del año, los artistas respondieron con creación, vida y alegría.

Mensaje desde Barlovento

Las palabras centrales de la fecha, en esta ocasión fueron escritas por Hirma Pacheco, presidenta del Teatro Negro de Barlovento y líder cultural en la preservación de la herencia afrodescendiente en el estado Miranda. En su misiva Pacheco define al teatro como un punto de encuentro humano y hace un llamado al compromiso con la formación, la dignificación de los trabajadores y el cuidado de los espacios culturales del país.

También, el mensaje fue enfocado en dar a conocer su trabajo en el Teatro Negro de Barlovento, que este año cumple 50 años de fundado por Armando Urbina, con la premisa de desarrollar un “teatro total” e integral que fusionara canto, música, baile y oralidad desde la cotidianidad y la memoria afrobarloventeña.

Teatro nacional unido

La programación nacional de este año está compilada en una revista digital especial difundida por la CNT, la cual recoge las actividades de cada región, que incluye presentaciones en teatros, bibliotecas, plazas, centros culturales y educativos, así como también, actos protocolares con la lectura del mensaje oficial y la entrega de reconocimientos a hombres y mujeres del teatro regional.

Como parte de la agenda central de este viernes 13 de noviembre, la Compañía Nacional de Teatro invita al público caraqueño a celebrar en la Sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en Las Palmas, a partir de las 6:00 p. m. con entrada libre.

Durante la velada se realizará la lectura oficial del mensaje del Día Nacional del Teatro, a cargo de la maestra Aura Rivas, seguida de una función especial de la emblemática obra “La Revolución”, del dramaturgo venezolano Isaac Chocrón, con la dirección de Carlos Gabriel Arroyo y la actuación de los maestros Aníbal Grunn y Gerardo Luongo.

Raíces históricas de la celebración

La conmemoración del 13 de noviembre honra el decreto firmado en Bogotá en 1828 por el Libertador Simón Bolívar, mediante el cual autorizó la reconstrucción y regencia del Teatro Coliseo de Caracas a los empresarios José María Ponce y Ambrosio Cardozo. Este acto consolidó el primer espacio teatral estable de la capital tras la devastación del Teatro del Conde en 1812, y sentó las bases institucionales de las artes escénicas en la República.

La programación completa del Día Nacional del Teatro 2026 está disponible para su consulta y descarga gratuita a través de las redes sociales oficiales de la Compañía Nacional de Teatro en Instagram: @cnteatrove y Compañía Nacional de Teatro de Venezuela en Facebook.