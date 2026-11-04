La CNT y el Alberto de Paz y Mateos se suman a celebración del Día Nacional del Teatro 🗓

La Compañía Nacional de Teatro (CNT), con su participación en el XIV Encuentro de Teatro Ucevista 2026, y el Teatro Alberto de Paz y Mateos ofrecen una programación diversa durante todo noviembre. La agenda abarca tres esperados regresos de la dramaturgia nacional para consolidarse como referentes fundamentales para las artes escénicas en Caracas.

Texto y Foto: Prensa CNT

Esta programación tendrá como eje central la conmemoración del Día Nacional del Teatro 2026, el viernes 13 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en la Sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos.

Para celebrar esta fecha, se reconocerá a hombres y mujeres del teatro y se ofrecerá una función especial de estreno de la emblemática obra “La Revolución”, escrita por el maestro Isaac Chocrón, con entrada libre.

Bajo la dirección del joven Carlos Gabriel Arroyo y las actuaciones de los primeros actores Aníbal Grunn y Gerardo Luongo, esta pieza psicológica de Chabasquén Producciones se presentará en temporada regular del 13 al 22 de noviembre, con horarios de jueves a sábados a las 6:00 de la tarde y los domingos a las 5:00 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del teatro o mediante reserva por el número de WhatsApp 0424-1685183.

El regreso de la maestra Waikkarán

La Sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos también recibirá la producción “Una señorita en edad de merecer”, pieza escrita por Karin Valecillos, bajo la dirección de Henry Manganiello y realizada por Waikka Producciones, con la producción de Ayrtons Guilarte.

Las funciones se realizarán los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, reuniendo en escena el talento de Nella Martínez, Jesús León, Daniella Morales y la participación de la primera actriz Dilia Waikkarán. Los boletos estarán disponibles directamente en la taquilla del recinto.

Para comodidad y resguardo de los asistentes, el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la calle Doctor Ramos de la urbanización Las Palmas, cuenta con servicios de vigilancia, cafetín y estacionamiento durante cada una de las jornadas de su programación de noviembre.

Clásico de Chalbaud en la UCV

Asimismo, en el marco del XIV Encuentro de Teatro Ucevista 2026, la CNT presentará su producción del clásico “La quema de Judas”, de Román Chalbaud, bajo la dirección de Rufino Dorta. Se ofrecerá en una única función el jueves 12 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, en el sótano del Aula Magna de la UCV. Su elenco lo conforman Dora Farías, Aníbal Grunn, Yurahy Castro, Gerardo Luongo, Angélica Rinaldi, Joel Rodríguez, Ariana León, César Castillo, Amílkar García y Lenín Antequera junto a la cantante Ángela Hernández.

La entrada es gratuita, pero cuenta con aforo reducido, por lo que el público asistente debe llegar temprano para asegurar su acceso al espacio.