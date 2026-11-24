La Vicepresidencia Sectorial de Economía, bajo el liderazgo de la presidenta Delcy Rodríguez, presentó el Plan Venezuela Renace, el programa económico nacional para la recuperación y la prosperidad de la República, que contiene cifras, proyecciones, mecanismos de implementación y objetivos concretos para orientar la diversificación de la economía venezolana.

Texto: RNV y Diario VEA

“Este plan se pone a disposición del país con el mayor detalle posible: contiene cifras, proyecciones, mecanismos de implementación y objetivos concretos. Venezuela no había tenido un plan con este nivel de precisión desde hace muchos años”, señaló el vicepresidente Sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez, durante la presentación.

Anuncian programa Venezuela Renace, 24 de noviembre de 2026

El documento establece como objetivos centrales restablecer la estabilidad macroeconómica, acelerar el crecimiento, resolver la situación de la deuda pública y reinsertar a Venezuela en la economía mundial, con el fin de mejorar el ingreso de todos los trabajadores.

Se trata una propuesta de política económica y social que establece una hoja de ruta para la estabilización macroeconómica, la recuperación de la actividad productiva y la diversificación de la economía nacional.

“El Gobierno ha diseñado un plan integral de política económica destinado a hacer frente a los actuales desafíos económicos y sociales del país, y a encaminar a Venezuela hacia una senda sostenible de prosperidad. Este plan se basa en un enfoque secuencial que avanza desde la normalización hacia la recuperación y, posteriormente, hacia la diversificación. Esta estrategia descansa sobre cuatro pilares que se refuerzan mutuamente”, dice el documento que consta de 97 páginas, en la número 11, donde se puede leer parte de la descripción de los planes.

El texto que fue publicado en español y en inglés en la página web del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, explica que los cuatro pilares fundamentales desde lo económico abarcan:

Impulsar el crecimiento

Restablecer la sostenibilidad fiscal

Fortalecer el sector monetario y financiero

Apoyar la gobernanza económica.

Pilar 1: Impulsar el crecimiento

Impulsar el crecimiento, el primer pilar, busca “construir una economía centrada en la dignidad humana y la prosperidad. Con un enfoque inicial en la recuperación de las industrias extractivas, el Gobierno está comprometido con la diversificación estratégica del aparato productivo nacional – hacia sectores competitivos –, así como con la reducción de la informalidad y la movilización de todas las fuerzas productivas venezolanas en este esfuerzo, con un firme énfasis en mejorar el capital humano y garantizar la dignidad”.

Pilar 2: Restablecer la sostenibilidad fiscal

Persigue garantizar que los recursos de la nación se gestionen de manera eficiente y responsable. “Mediante un fortalecimiento de la capacidad de movilización de ingresos, tanto provenientes de las industrias extractivas como de otros sectores, el Gobierno se compromete a fortalecer la prestación de servicios públicos esenciales a la población y a la economía nacional – desde los servicios sociales (como salud y educación) hasta las infraestructuras críticas (energía, transporte, comunicaciones). Dado el importante componente de inversión de esta agenda, la normalización de la situación de la deuda pública y la movilización de nuevo financiamiento concesional serán fundamentales”.

Pilar 3: Fortalecer el sector monetario y financiero

Tiene como fin que el Gobierno nacional “se compromete a controlar la dinámica inflacionaria y a estabilizar el tipo de cambio. En el corto plazo, también apoyará la reconexión del país con el sistema financiero internacional y reforzará los estándares regulatorios del sistema bancario nacional”.

Pilar 4: Apoyar la gobernanza económica

Abarca el desarrollo de instituciones transparentes al servicio del pueblo venezolano. “La estrategia del Gobierno se articula en torno a dos dimensiones clave: la formulación de políticas públicas inclusivas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales”.

Ejecución

El plan que contiene amplios datos económicos plantea un “calendario de implementación” progresivo, organizado en tres fases, con plazos que van desde el primer año de ejecución hasta un período superior a tres años.

Fase de normalización

La primera etapa, denominada Normalización, comprende los primeros 12 meses y tiene como objetivos restablecer la estabilidad macroeconómica. La segunda, es una fase de recuperación orientada a restablecer el crecimiento y reconstruir sectores clave de la economía. La tercera, es la diversificación de más largo plazo destinada a alcanzar un modelo económico más resiliente y equilibrado, reseña el documento en su página 33.

La fase de normalización “se centrará en restablecer la estabilidad macroeconómica y reconstruir la confianza entre los productores nacionales, los inversionistas y los socios internacionales. Se dará prioridad al establecimiento de un ancla fiscal creíble, incluida la introducción de reglas fiscales y la implementación de una reestructuración integral de la deuda pública para restablecer su sostenibilidad. En paralelo, el Gobierno adoptará un régimen cambiario claro y unificado, respaldado por medidas orientadas a reforzar la transparencia y la independencia del BCV”, reza el texto. El desarrollo de esta abarca el lapso de 0 a 12 meses.

Esta fase de normalización deberá tener en cuenta las necesidades urgentes de reconstrucción tras el doblete sísmico del miércoles 24 de junio. “Comprende el restablecimiento de la infraestructura crítica y de los servicios esenciales hasta el apoyo al realojamiento de la población desplazada”.

Fase de recuperación

La fase de recuperación está contemplada en uno a 3 años. “Estará orientada a reactivar el crecimiento económico, ampliar la inversión y reconstruir sectores estratégicos de la economía. La expansión de la producción de petróleo y gas actuará como principal motor del crecimiento y del reequilibrio externo, mientras que los esfuerzos de diversificación económica se acelerarán mediante políticas industriales focalizadas y el desarrollo de sectores de alto potencial. Al mismo tiempo, el Gobierno avanzará en la apertura y modernización de los servicios públicos, apoyará el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas e impulsará importantes inversiones

en infraestructura para mejorar la conectividad”, reza el documento en su página 33.

“La fase de recuperación de mediano plazo también abarcará la reconstrucción más amplia de las zonas afectadas por los terremotos, con especial énfasis en la construcción de viviendas e infraestructura pública resilientes. Estos esfuerzos apoyarán a la reintegración económica de largo plazo de las poblaciones más vulnerables afectadas por el desastre”, agrega el texto.

Fase de Diversificación

La tercera etapa, identificada como Diversificación, está proyectada para un plazo superior a tres años. “Centrará sus esfuerzos en consolidar una economía diversificada y resiliente, respaldada por un sector privado dinámico”, dice el texto.

Diálogo inclusivo y sector privado

De acuerdo con el programa es necesario una gobernanza y seguimiento del programa. “La implementación efectiva de esta agenda de reformas requerirá una sólida coordinación entre todos los niveles de gobierno, respaldada por responsabilidades institucionales claramente definidas y mecanismos robustos de seguimiento”, dice el texto.

“El Gobierno otorgará una importancia central al diálogo inclusivo y a las alianzas con los actores nacionales, incluidos el sector privado, la sociedad civil y las comunidades locales. Una estrecha colaboración con el sector privado será esencial para movilizar inversiones y apoyar la creación de empleo. Se establecerán mecanismos estructurados de consulta para recabar periódicamente observaciones sobre el

diseño y la implementación de las políticas, garantizando al mismo tiempo la transparencia y la previsibilidad del entorno empresarial. Se prestará especial atención al apoyo a las pymes y al fomento del emprendimiento. El diálogo social también desempeñará un papel fundamental para garantizar que las reformas sean inclusivas y que los costos del ajuste se gestionen de manera justa y equitativa”, contempla el programa.

El pueblo y su potencial para sumar a la economía

El documento resalta que Venezuela posee un potencial económico único tanto a nivel continental como mundial. Entre las caracteristicas que enumera en este punto están cuatro vitales:

La excepcional riqueza natural del país

La población venezolana

La ubicación geográfica estratégica de la Nación

La probada resiliencia de las principales instituciones económicas nacionales

Sobre la primera de ella describe el texto en su página 40 que: “La excepcional riqueza natural del país aún no ha sido plenamente aprovechada en beneficio de la prosperidad nacional y de la seguridad global. Las reservas petroleras de Venezuela son las mayores del mundo, estimadas en el 19% de las reservas mundiales, mientras que sus recursos de gas y minerales pueden contribuir de manera significativa a la producción mundial – desde el oro hasta el cobre, el estaño y las tierras raras”.

Sobre la población venezolana enfatiza que es “dinámica, joven y educada, constituye otra fuente de prosperidad para las próximas décadas, con 28,5 millones de habitantes en el territorio nacional según las cifras de las Naciones Unidas y millones de venezolanos residentes en el exterior. La población venezolana ha demostrado ser excepcionalmente innovadora y emprendedora a lo largo de los ciclos económicos, y contribuirá de manera decisiva a la recuperación del país”.

La ubicación geográfica estratégica de la nación, es resaltada. En ese punto enfatizan el “acceso directo al mar y proximidad a mercados clave – desde Brasil hasta Estados Unidos, Asia y Europa – representa un valioso vector para la recuperación del crecimiento y la diversificación”.

“La probada resiliencia de las principales instituciones económicas nacionales está respaldando la actual fase de estabilización y permitirá impulsar de manera eficiente la recuperación de la actividad en el corto plazo”, destaca.

El lunes 23 de noviembre, durante la entrega de espacios socioproductivos en la comuna Gual y España ubicada en el corredor comunal Caracas-La Guaira, la presidenta Delcy Rodríguez dijo: “Nosotros tenemos un plan para Venezuela, y ese plan está basado justamente en las estructuras democráticas del país. No son las élites las que gobiernan, son las comunidades las que marcan pauta en nuestra patria, pero lo más importante, que es el alma, es la felicidad de nuestro pueblo, es lo que nos inspira, que el pueblo venezolano, que los trabajadores, trabajadoras, jóvenes, sectores comunitarios, todos los movimientos organizados demos felicidad a nuestra patria”.