El CNAC presenta en la Filven el libro “La luz en el cine venezolano de ficción: La dictadura del director”, de Eddy León

En el libro La luz en el cine venezolano de ficción. La dictadura del director, el cineasta y realizador Eddy León emprende un viaje de restitución y memoria. Editada bajo el patrocinio del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), la obra que se presentará este domingo 15 de noviembre en la Filven es, ante todo, un testimonio humano que rinde homenaje y visibiliza la voz de los creadores de imágenes.

Texto: Prensa CNAC

A través de una antología de conversaciones con veinte figuras clave del oficio cinematográfico nacional, desde maestros de la emulsión fotoquímica hasta jóvenes talentos que navegan en la era digital, la obra cuestiona la histórica “dictadura del director”, que con frecuencia confina la labor del director de fotografía a un crédito secundario.

Rostros e impresiones de hacedores como Andrés Agustí, Wilfredo Bálcazar, Micaela Cajahuaringa, Julio César Castro “Moñoño”, Wilssa Esser, Antonio García, Cesary Jaworski, Amanda Pérez, Michell Rivas, Marco Santaniello, Alexandra Henao, Jonny Semeco, Mauricio Siso, Frank Toledo, Hernán Toro, Carlos Tovar, Gerard Uzcátegui, Tonny Valera, José Gregorio González “Cheo el Gato” y David Gyula, se entrelazan en estas páginas para desentrañar los secretos del encuadre, la física del contraste y esa relación visceral y muchas veces poética que se establece entre el guion y la imagen.

El libro traza una cartografía visual del cine venezolano, abarcando desde sus soportes fotoquímicos en 35 mm hasta las posibilidades de los sensores digitales contemporáneos. Lejos de la abstracción teórica, el texto recoge el pálpito del rodaje, las horas de cuarto oscuro, la resistencia técnica frente a la escasez de recursos y la manera en que la luz tropical moldea la identidad narrativa del país.

La cita en la Filven

Tras décadas explorando y perfeccionando el lenguaje de la cámara, Eddy Alberto León Mujica (Caracas, 1947) se ha consolidado como una figura clave en la dirección de fotografía e iluminación del cine venezolano, gracias a su extensa labor junto a renombrados realizadores del país.

Este nuevo hito en su carrera forma parte de las iniciativas de investigación y publicación impulsadas por el CNAC, un programa que en la edición anterior de la Filven presentó Yo hablo a Caracas y el Movimiento por la Identidad Nacional, de Esteban Emilio Mosonyi, y que este año suma un aporte fundamental al patrimonio fílmico del país.

La presentación oficial del libro La luz en el cine venezolano de ficción. La dictadura del director se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2026, este domingo 15 de noviembre a las 2:00 p. m. en la Sala Rusia de la Galería de Arte Nacional, GAN. Un encuentro donde el público cinéfilo, estudiantes, investigadores y amantes de la cultura podrán dialogar con el autor y parte de los protagonistas de esta investigación para celebrar el arte de revelar la realidad a través del lente.