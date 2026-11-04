Premio Nacional de Turismo 2026 continúa su proceso de postulación

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Foto: Redes Sociales

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo continúa el proceso de postulaciones para la quinta edición del Premio Nacional de Turismo 2026, hasta el próximo 8 de noviembre. La convocatoria abierta desde el pasado 26 de octubre, busca reconocer la excelencia en la calidad que ofrece el sector a los turistas nacionales y extranjeros.

  

Texto: Prensa Mintur

El máximo galardón, que otorga el Gobierno Nacional, se creó con el objetivo de reconocer la dedicación, el compromiso, la innovación y la sostenibilidad de los prestadores de servicios turísticos y emprendedores que hacen de Venezuela, un destino único.

El llamado está dirigido a personas naturales y jurídicas que cumplan con las normas establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo. A través de la plataforma premionacional.mintur.gob.ve, los interesados encontrarán las bases del concurso, requisitos de participación y las etapas del proceso de evaluación.

En esta quinta edición, las menciones sujetas a premio son: Calidad de Servicio; Promotor Turístico, Destino Turístico, Innovación Turística y mención Honorífica a la Trayectoria Turística.

Esta iniciativa refleja el compromiso de la presidenta Delcy Rodríguez y de la Ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, con la diversificación y el fortalecimiento de la actividad turística en el ámbito nacional e internacional.

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