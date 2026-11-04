Premio Nacional de Turismo 2026 continúa su proceso de postulación

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo continúa el proceso de postulaciones para la quinta edición del Premio Nacional de Turismo 2026, hasta el próximo 8 de noviembre. La convocatoria abierta desde el pasado 26 de octubre, busca reconocer la excelencia en la calidad que ofrece el sector a los turistas nacionales y extranjeros.

Texto: Prensa Mintur

El máximo galardón, que otorga el Gobierno Nacional, se creó con el objetivo de reconocer la dedicación, el compromiso, la innovación y la sostenibilidad de los prestadores de servicios turísticos y emprendedores que hacen de Venezuela, un destino único.

El llamado está dirigido a personas naturales y jurídicas que cumplan con las normas establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo. A través de la plataforma premionacional.mintur.gob.ve, los interesados encontrarán las bases del concurso, requisitos de participación y las etapas del proceso de evaluación.

En esta quinta edición, las menciones sujetas a premio son: Calidad de Servicio; Promotor Turístico, Destino Turístico, Innovación Turística y mención Honorífica a la Trayectoria Turística.

Esta iniciativa refleja el compromiso de la presidenta Delcy Rodríguez y de la Ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, con la diversificación y el fortalecimiento de la actividad turística en el ámbito nacional e internacional.