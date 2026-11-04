Análisis sobre economía, sanciones y la industria petrolera abrió seminario en el Celarg

Este miércoles 4 de noviembre inició el seminario “Medidas coercitivas unilaterales en el 2026: caso Venezuela”, en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg).

Texto: Celarg

La primera jornada contó con la ponencia “Impacto económico de las sanciones a Venezuela”, dictada por el economista José Gregorio Hernández, quien analizó cómo la aplicación de estas medidas desde el año 2015 ha incidido en los indicadores reales de la economía nacional.

El especialista examinó la afectación en variables como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la inflación, el comportamiento de las reservas nacionales y la producción petrolera. Asimismo, reflexionó sobre la estrecha relación entre los procesos económicos y la política.

En ese sentido, realizó un recorrido histórico desde la década de 1960 hasta la actualidad. En su exposición abordó hitos como el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la etapa de la denominada “Venezuela Saudita”, el Viernes Negro, el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1989, la crisis financiera de los años 90, el paro petrolero en 2002 -2003, la imposición de sanciones y la proclamación del gobierno interino en 2019, al tiempo que detalló la repercusión de cada suceso en la inflación del país.

Además, Hernández destacó la trayectoria de recuperación económica registrada a partir de 2021, caracterizada por la estabilización del tipo de cambio, el aumento de la producción de alimentos, el incremento progresivo de la producción y exportación petrolera, así como el avance en las exportaciones no tradicionales. El ponente vinculó esta evolución con el contexto político actual y el otorgamiento de licencias de operación.

Asimismo, hizo mención a los más de 100 economistas y académicos que solicitaron al gobierno de Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional (FMI) el levantamiento de las sanciones contra Venezuela, con la finalidad de que el país pueda acceder a los mecanismos financieros internacionales para afrontar la emergencia surgida tras el doble terremoto ocurrido el pasado mes de junio.

El seminario continuará con las sesiones “La situación de las sanciones en el mundo en el contexto de la geopolítica global y el surgimiento del mundo pluripolar”, impartida por el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo; así como “El bloqueo a los alimentos y la política alimentaria como expresión de la estrategia antibloqueo de Venezuela”, presentada por la investigadora independiente Clara Sánchez.

También se realizarán las ponencias “Resistencia comunal y procesos organizativos populares para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales”, a cargo de los educadores Cira Pascual y Chris Gilbert; y “Las transformaciones al régimen sancionatorio de Venezuela a partir del 3 de enero: De la coerción a la negociación”, dictada nuevamente por el viceministro William Castillo.

Las actividades se llevarán a cabo los miércoles hasta el 9 de diciembre, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en las instalaciones del centro de estudios, ubicado en Altamira, Caracas.