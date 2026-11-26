Este viernes 27 de noviembre la Cinemateca Nacional celebrará el Día Mundial del Patrimonio Cultural con un cineforo sobre la construcción y restauración de uno de los más grandes hitos de la arquitectura nacional: la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC), campus principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2000. La cita es a las 6:00 p. m., en la sala Cinemateca en el Museo de Bellas Artes, con entrada gratuita.

Texto y Fotos: Prensa Cinemateca Nacional

El encuentro iniciará con la proyección especial del documental “Ciudad Universitaria, la construcción de lo imposible” (2018), dirigido por Fernando Venturini y producido por Cine Archivo Bolívar Films y Cinesa como parte de la Colección Cine Archivo.

El mismo narra la concepción y edificación de la Ciudad Universitaria de Caracas, a través de un documental que reúne imágenes de archivo, fotografías históricas y testimonios de especialistas que retratan las transformaciones políticas de la época, los exigentes y acelerados plazos de obra y el inmenso valor patrimonial de un proyecto que en su momento parecía inalcanzable.

Al finalizar la proyección, la actividad continuará con un encuentro abierto entre los asistentes y representantes del Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV (COPRED), la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV y el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC).

Durante el foro se profundizará en la relevancia histórica y estética de la casa de estudios, el impacto que han tenido los sismos en su estructura a lo largo de las décadas y los complejos procesos de conservación y restauración que mantienen vigentes tanto sus espacios como sus obras de arte.