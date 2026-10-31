Cinemateca Nacional estrena horario a las 6 de la tarde

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Desde el próximo 4 de noviembre, la Cinemateca Nacional incorpora a su grilla, una función de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en su sala del Museo de Bellas Artes. Este horario tiene el propósito de garantizar el disfrute de las personas, luego de su jornada de trabajo o estudio.

  

Texto: Diario VEA

La función estará disponible de miércoles a sábado. “Los horarios de siempre se mantienen. Este se suma”, precisó la Cinemateca, en sus redes digitales.

Asimismo, destacó que la iniciativa responde a una petición del público. “Leímos sus comentarios y entendimos el problema: Muchas películas se nos estaban quedando fuera de tu horario”, explicó en su cuenta en Instagram @cinematecanacional_ve.

La función contará con una cartelera variada, cada día tendrá una propuesta diferente. Además, proponen a las usuarias y usuarios hacer sus propuestas sobre las películas que desean ver en la gran pantalla.

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