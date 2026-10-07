Cinemateca Nacional despide a Patricio Guzmán con un ciclo que recorre tres dimensiones de su cine 🗓

La institución proyectará “Mi Julio Verne”, “Nostalgia de la luz” y “El botón de nácar” del 9 al 11 de octubre en la Sala Cinemateca MBA del Museo de Bellas Artes

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Cinemateca Nacional/ Fotos: Prensa Cinemateca Nacional

La Cinemateca Nacional rendirá homenaje al documentalista chileno Patricio Guzmán, fallecido el pasado 15 de septiembre en París a los 85 años, con un ciclo de tres días que reúne tres de sus obras más emblemáticas. La muestra se llevará a cabo del viernes 9 al domingo 11 de octubre en la Sala Cinemateca MBA del Museo de Bellas Artes, en Caracas.

La actividad busca acercar al público venezolano a una de las figuras más importantes del cine documental latinoamericano, cuya obra estuvo marcada por una obsesión central: la memoria de Chile y las heridas abiertas por la dictadura de Augusto Pinochet.

Una filmografía que convirtió el paisaje en memoria

El ciclo propone un recorrido por tres momentos distintos de la filmografía de Guzmán, uniendo obras que, aunque distantes en el tiempo, comparten una misma búsqueda: explorar el pasado a través de la geografía, el archivo y la voz en primera persona.

La jornada inaugural, el viernes 9 de octubre a las 4:30 p.m. , estará a cargo de “Mi Julio Verne” (2005), un documental que parte de una anécdota personal del director —cuando a los 10 años aprendió a viajar con el dedo sobre los mapas que le prestaba su maestra— para construir un homenaje al escritor francés y a su imaginario de exploración . La película conecta la obra de Verne con exploradores contemporáneos: buzos que pintan a cien metros de profundidad, viajeros que se internan en cavernas y la ciudad de Nantes, donde un elefante mecánico de doce metros recorre las calles.

El sábado 10 de octubre a las 4:00 p.m. se proyectará “Nostalgia de la luz” (2010), una de las obras más aclamadas del realizador. La película entrelaza dos búsquedas que ocurren en el desierto de Atacama: la de los astrónomos que escudriñan el universo desde los observatorios más transparentes del planeta, y la de las mujeres que remueven la tierra en busca de los restos de sus familiares desaparecidos durante la dictadura . El desierto se convierte así en un cementerio y en un archivo, en un espacio donde el tiempo cósmico y el tiempo histórico se cruzan.

El ciclo cerrará el domingo 11 de octubre a las 3:00 p.m. con “El botón de nácar” (2015), Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale . Aquí, Guzmán toma el agua y el océano Pacífico como ejes para narrar dos violencias paralelas: el exterminio de los pueblos originarios de la Patagonia —selknam, kawéskar, yámana— y los “vuelos de la muerte” con los que la dictadura arrojó cuerpos al mar . Un botón de nácar encontrado en el fondo oceánico se convierte en el símbolo de una memoria que el agua preserva y devuelve.

Un cineasta que filmó con poesía la historia de su país

Patricio Guzmán nació en Santiago de Chile en 1941 y estudió cine en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid. Su obra más conocida, “La batalla de Chile” (1975-1979), una trilogía de cinco horas sobre el gobierno de Salvador Allende y el golpe militar de 1973, está considerada uno de los grandes documentales políticos de la historia.

Tras el golpe, Guzmán fue detenido durante dos semanas en el Estadio Nacional. Antes de partir al exilio, logró ocultar las cintas que había filmado y sacarlas del país . Vivió en Cuba, España y Francia, desde donde construyó una filmografía que nunca dejó de mirar hacia Chile.

A lo largo de su carrera recibió más de setenta premios internacionales, entre ellos el Ojo de Oro del Festival de Cannes por “La cordillera de los sueños” (2019), el Premio Goya a la mejor película iberoamericana por “Mi país imaginario” (2022) y el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile en 2023.

Guzmán resumió el sentido de su trayectoria con una frase que se convirtió en declaración de principios: “Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías”.

Una invitación abierta

La Cinemateca Nacional invita a estudiantes, cinéfilos y público general a descubrir o reencontrarse con la obra de Guzmán en pantalla grande. Para conocer la cartelera completa de la semana, los interesados pueden seguir a la institución en sus redes sociales: @cinematecanacional_ve.

Programación de Cine

Fecha Hora Película Viernes 9 de octubre 4:30 p.m. Mi Julio Verne (2005) Sábado 10 de octubre 4:00 p.m. Nostalgia de la luz (2010) Domingo 11 de octubre 3:00 p.m. El botón de nácar (2015)

Lugar: Sala Cinemateca MBA, Museo de Bellas Artes, Caracas.