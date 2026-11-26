La Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM), ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ha preparado una serie de presentaciones en distintos espacios de Caracas con motivo de las navidades, bajo el concepto de “Venezuela Renace”.

Texto y Fotos: Prensa Fundación Compañía Nacional de Música

Este 27 de noviembre, a las 3 p. m., el Coro Vicente Emilio Sojo estará ocupando el escenario de la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con el estreno de una partitura ganadora en el festival Ibermúsicas 2024 de canto y composición. Se trata de la obra “El Salto de Alvarado”, del compositor venezolano Manuel Hurtado Dueñez. Además, se interpretarán las siguientes obras: “Salmo 150”, “Sueño de un lugar”, “La dama del danzón”, “Cuando suenan los tambores” y “Ondas de ultramar”.

estará ocupando el escenario de la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con el estreno de una partitura ganadora en el festival Ibermúsicas 2024 de canto y composición. Se trata de la obra del compositor venezolano Manuel Hurtado Dueñez. Además, se interpretarán las siguientes obras: “Salmo 150”, “Sueño de un lugar”, “La dama del danzón”, “Cuando suenan los tambores” y “Ondas de ultramar”. El 10 de diciembre a las 10:00 a. m., una segunda edición de conciertos comunitarios estará presentándose en la calle Rafael Arvelo, Quinta Escuela Uno de Santa Mónica. Allí se presentará la Orquesta Típica Nacional con un repertorio navideño.

una segunda edición de conciertos comunitarios estará presentándose en la Allí se presentará la con un repertorio navideño. El 12 de diciembre a las 3:00 p. m. se realizará el evento “Sonidos de Nuestra Navidad”, concierto que cada año realiza la Orquesta Típica Nacional y que en esta oportunidad contará con la participación del Coro Vicente Emilio Sojo. Este concierto se realizará en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño.

se realizará el evento concierto que cada año realiza la y que en esta oportunidad contará con la participación del Coro Vicente Emilio Sojo. Este concierto se realizará El 13 de diciembre llega al Teatro Nacional Román Chalbaud el “Gaitazo Filarmónico”, evento que es organizado por la FCNM y la Orquesta Filarmónica Nacional, que además ya es una tradición en las fechas decembrinas.

llega al el evento que es organizado por la FCNM y la que además ya es una tradición en las fechas decembrinas. El 16 de diciembre se realizará el concierto “Gala Bicentenario por la segunda llegada del Libertador Simón Bolívar a Maracaibo. Un canto por la unidad”. En esta actividad, además, se premiarán las composiciones de los cantores Luis M. Badaraco, Fabiola José y Milagros Bracho. La segunda y última llegada a Maracaibo del Libertador Simón Bolívar (16 de diciembre de 1826) se realizó por vía lacustre desde San Carlos del Zulia con el objetivo de atender la crisis política en Venezuela conocida como “La Cosiata” y en la que emitió proclamas desde esa ciudad para restituir las responsabilidades de José Antonio Páez en Venezuela. El bicentenario de estas acciones es el motivo de este glorioso concierto sinfónico y la premiación de los compositores.

Actividades anteriores

A partir del lema “Venga un abrazo”, cuyo significado llama al encuentro familiar y al abrazo fraterno tras la serie de acontecimientos que ha impactado al pueblo venezolano, que comienza de nuevo y lucha por el renacer de la patria, la FCNM realizó el pasado 15 de noviembre en el Teatro Cristo Rey, en la parroquia 23 de Enero, un concierto con la Orquesta Típica Nacional (OTN), que abrió este ciclo navideño.

La actividad tuvo un enfoque comunal, ya que se realizó la invitación al punto y círculo donde se ubica el teatro. Allí se presentaron miembros del club de abuelos, de los consejos comunales y de la parroquia en general. El repertorio de la OTN contempló las siguientes piezas: “Fantasía criolla”, “Quirpa”, “Nocturnal andino”, “Lluvia de Urupagua”, “Claveles de Galipán”, “Gavilán tocuyano”, “Carretera”, “Doña Mentira”, una selección de aguinaldos y una de gaitas.

Posteriormente, el Coro Vicente Emilio Sojo se presentó en los espacios de la mezzanina del Metro de Caracas, estación La Hoyada, el pasado 20 de noviembre. Lo hizo con un hermoso repertorio coral que agradó a los transeúntes, quienes apartaron minutos de su cotidianidad para escuchar el canto de la agrupación. El repertorio interpretado fue: “Aguinaldo carupanero”, “Aguinaldo margariteño”, “Noche de paz”, “Amanece”, “La Pascua es hermosa”, “Al llegar aquí” y “El gallo”.