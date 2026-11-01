Celebrarán los 90 años de Miguel Ángel Landa con un homenaje especial en la Cinemateca Nacional 🗓

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Miguel Angel Landa (centro) con la actriz Mayra Alejandra y el director de cine Román Chalbaud,en la grabación de “Carmen, la que contaba 16 años”, película que fue estrenada en 1978. Foto colorizada y mejorada con IA.

La Fundación Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, rendirá homenaje al reconocido actor Miguel Ángel Landa con un ciclo especial de diez películas que se proyectarán del 1 al 9 de noviembre en la Sala Cinemateca MBA, a propósito de llegar a sus 90 años de vida.

  

Texto: Prensa Fundación Cinemateca Nacional

Durante una semana, el público caraqueño podrá recorrer una selección de su filmografía que recoge distintas etapas de su carrera, desde el cine clásico de los años 70 hasta producciones recientes.

La programación reúne varios de sus trabajos más emblemáticos junto al maestro Román Chalbaud, como “La quema de Judas” (1974), “Sagrado y obsceno” (1975), “Carmen, la que contaba 16 años” (1978), “Cangrejo” (1982), “Cangrejo II” (1984) y “Manón” (1986), entre otras piezas de nuestro patrimonio fílmico. La muestra está pensada para que los espectadores se reencuentren con el actor, el galán, el antagonista y el intérprete que ha dejado una huella imborrable en el cine venezolano.

  • El encuentro central de la muestra se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, con un cineforo especial en torno a “La quema de Judas”, el cual contará con la presencia de Miguel Ángel Landa e invitados del gremio cinematográfico. La actividad constituirá un espacio para compartir recuerdos, reflexionar sobre la historia del cine nacional y celebrar la trayectoria de uno de sus referentes más importantes.
  • El ciclo iniciará el domingo 1 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, con la proyección de “Crónica de un subversivo latinoamericano” (1975), de Mauricio Walerstein.
  • La muestra continuará el miércoles 4 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, con “Carmen, la que contaba 16 años” (1978), de Román Chalbaud, y a las 6:00 de la tarde, con “Sagrado y obsceno” (1975), del mismo realizador.
  • Para el jueves 5 de noviembre se exhibirán a las 3:00 de la tarde las cintas “El Silbón” (2011), de David Cabrera, y “Papita, maní, tostón” (2013), de Luis Carlos Hueck.
  • El viernes 6 de noviembre, la jornada comenzará a las 2:00 de la tarde con “El Silbón” (2011) y “El vampiro del lago” (2017), de Carl Zitelmann, seguido a las 5:00 de la tarde por “La quema de Judas” (1974) y el posterior cineforo con el homenajeado.
  • La exhibición proseguirá el sábado 7 de noviembre a las 2:00 de la tarde con “Manón” (1986) y a las 6:00 de la tarde con “Cangrejo” (1982), ambas dirigidas por Román Chalbaud.
  • El ciclo cerrará el domingo 8 de noviembre a las 3:00 de la tarde con las proyecciones de “El Silbón” (2011) y “Cangrejo II” (1984).

Toda la información sobre esta y otras actividades del calendario de Cinemateca en el marco de su 60° aniversario se encuentra disponible en la cuenta institucional de Instagram: @cinematecanacional_ve.

 

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