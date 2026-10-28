Comenzó la celebración de la Semana del Patrimonio Fílmico Venezolano

La Fundación Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, inició la celebración de la Semana del Patrimonio Fílmico Venezolano, una cita de cinco días en los que se exhibirán diez joyas de nuestra cinematografía recientemente restauradas para su preservación y disfrute por las actuales y futuras generaciones.

Prensa MPPC (Texto: Francisco Castillo / Fotos: Nathael Ramírez)

“Lo más importante de este evento, más que reencontrarnos con estas joyas de la cinematografía nacional, es tener la oportunidad de verlas en su mejor versión, que ha significado un proceso que va desde su ubicación en los archivos que tenemos acá hasta su restauración en formato HD”, subrayó la presidenta de la cinemateca, Rosa Raydán.

En la inauguración de este ciclo de proyecciones, en la sala Cinemateca MBA, Raydán analizó la importancia de este proceso técnico junto a Román Chamorro, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC); Edgar Narváez, director y guionista; y Guido González, en representación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Román Chamorro indicó que este esfuerzo de restauración, que opera como alianza entre la Cinemateca Nacional, CNAC y Bolívar Films, empezó cuando el gran director Román Chalbaud aún vivía, y que buena parte de su impulso se debe a la insistencia del cineasta Carlos Azpúrua. “Estamos buscando el cine amenazado de olvido, y es el cine que nos interesa”, acotó, luego de precisar que el proceso supone la restauración de 15 títulos en total. Ahora, están en proceso “País portátil”, de Iván Feo, y “Jericó”, de Luis Alberto Lamata.

Por su parte, Édgar Narváez calificó esta iniciativa como “un esfuerzo titánico” pero fundamental “porque necesitamos tener conciencia de nuestra memoria visual. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”. Asimismo, agregó que el trabajo de recuperación fílmica traspasa la propia Cinemateca, y alcanza los archivos de la Biblioteca Nacional y la videoteca de la Universidad de los Andes (ULA).

Guido González, por su parte, destacó el valor público de esta tarea. “El tema de la preservación fílmica es de todos. La memoria es frágil, y debemos erigirnos como guardianes de la memoria”, puntualizó.

Esta cita inaugural concluyó con la proyección de los cortometrajes “Venezuela turística” (1938), perteneciente a los archivos de Bolívar Films, y “Juan Vicente Gómez y su tiempo” (1975), de Manuel de Pedro.

La programación de la Semana del Patrimonio Fílmico Venezolano cerrará el 31 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en la sala Cinemateca MBA. Para conocer la programación completa, puede consultarse la cuenta de la Cinemateca Nacional en Instagram: @cinematecanacional_ve.