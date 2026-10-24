Cinemateca Nacional exhibirá diez clásicos del cine venezolano restaurados 🗓

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Con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, la Fundación Cinemateca Nacional presentará una muestra de diez clásicos del cine venezolano recuperados, los cuales se proyectarán del 27 al 31 de octubre a las 6:00 de la tarde en la Sala Cinemateca MBA, ubicada en el Museo de Bellas Artes, en Caracas.

Texto y Fotos: Prensa Fundación Cinemateca Nacional

Las películas seleccionadas han pasado por distintas intervenciones según sus necesidades técnicas, con el propósito de preservar obras fundamentales de nuestra filmografía y acercarlas a las nuevas generaciones en las mejores condiciones posibles de imagen y sonido.

Bajo el nombre “Semana del Patrimonio Fílmico Venezolano”, el ciclo incluirá cineforos al finalizar cada proyección, con la participación de invitados vinculados a las películas y a sus procesos de preservación y recuperación.

  • La programación iniciará el martes 27 de octubre, fecha de la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.
    • Durante esa primera jornada se llevará a cabo la proyección del cortometraje documental “Venezuela turística” (1938), producido por Laboratorios Nacionales
    • Luego le seguirá el largometraje “Juan Vicente Gómez y su época” (1975), documental de Manuel De Pedro restaurado en formato 4K por CINESA y Bolívar Films.
    • Al término de la función se realizará un cineforo con integrantes del Programa de Restauración de Cine Venezolano, iniciativa conjunta desarrollada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), la Cinemateca Nacional y Bolívar Films.
  • El miércoles 28 la agenda continuará con:
    • El cortometraje “La Venus de Nácar” (1932), de Efraín Gómez, obra referente por constituir la primera producción sonora del cine venezolano
    • Acompañada del largometraje “Manoa” (1981), de Solveig Hoogesteijn.
    • Tras la proyección, Hoogesteijn compartirá reflexiones sobre el proceso de preservación de su filme.
  • El jueves 29 de octubre será el turno de:
    • El corto “Los milagros de la Divina Pastora” (1928), obra silente del pionero Amábilis Cordero.
    • Seguida del largometraje “Oriana” (1985), ópera prima de Fina Torres, galardonada con la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. La película fue digitalizada por la Cinemateca, preservando su atmósfera y riqueza cromática.
    • La jornada continuará con un cineforo junto al maestro restaurador y gerente técnico de Bolívar Films, Jorge Jacko, la productora de cine Hilda de Lucca y el cineasta Gerardo Gouverneur.
  • El viernes 30 se exhibirá:
    • El documental “Carretera Guatire-Caucagua” (1938), realizado por Estudios Ávila
    • El clásico “Simplicio” (1978), de Franco Rubartelli, filme llevado a estándar 4K a partir de copias de archivo por Jorge Jacko
    • Jorge Jacko participará en el cineforo junto al cineasta y docente José Antonio Varela.
  • La muestra capitalina culminará el sábado 31 con:
    • Los cortometrajes “Taboga” y “Hacia el Calvario” (1938), de Rafael Rivero
    • El largometraje “Araya” (1959), de Margot Benacerraf, cuya restauración digital y duplicación en 35 mm contó con la colaboración del distribuidor Milestone Film & Video y la propia realizadora.

Tras su presentación en Caracas, la muestra recorrerá la red de salas regionales de la Cinemateca Nacional en Macuto, San Cristóbal, San Carlos, Tucupita y la isla de Margarita. Para conocer detalles sobre horarios y boletines de programación, la institución mantiene disponible su cuenta en Instagram: @cinematecanacional_ve.

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