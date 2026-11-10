Realizaron conferencia “IA aplicada a la cultura” en la Casa del Artista

En el marco de los programas de actualización continua para el sector cultural, la Fundación Casa del Artista, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, llevó a cabo la masterclass “IA Aplicada a la Cultura”, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades técnicas y analíticas de la comunidad artística frente a los avances de la inteligencia artificial.

Texto y fotos: Prensa Fundación Casa del Artista

El encuentro se desarrolló en la Sala Doris Wells de la institución, con la participación de más de 30 asistentes, entre cultores, creadores, investigadores y gestores culturales.

La sesión estuvo a cargo del especialista Jorge Galíndez, quien presentó un análisis sobre el uso de plataformas digitales e inteligencia artificial en los procesos creativos.

Durante su exposición, Galíndez abordó casos prácticos de aplicación tecnológica, haciendo énfasis en cómo estas herramientas permiten potenciar el alcance de la producción cultural local sin vulnerar el valor identitario de las expresiones tradicionales.

Con la ejecución de esta actividad, la Fundación Casa del Artista ratifica su compromiso con el desarrollo formativo y la modernización del gremio, facilitando el acceso a espacios de capacitación estratégicos. El organismo continuará impulsando nuevas plataformas de formación técnica que permitan adaptar la gestión cultural a las transformaciones del entorno digital.