Gobierno aprobó decreto de simplificación de trámites para facilitar exportación de alimentos

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El Ejecutivo nacional aprobó el decreto de simplificación de trámites de exportación con el propósito de optimizar los procesos logísticos y fomentar la colocación de productos venezolanos en los mercados internacionales, informó la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira.

  

Texto: AVN

Durante una alocución conjunta con el viceministro de Comercio Internacional, Saúl Ameliach, la alta funcionaria detalló que la medida reduce las exigencias burocráticas para los sectores productivos. Explicó que, en las áreas de pesca y acuicultura, se eliminan los permisos, registros y certificados internos para exportar, levantando además las restricciones a sus ventas al exterior.

Gobierno aprueba simplificación de trámites para facilitar exportación de alimentos
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En el caso del café y el cacao, cesan las restricciones de exportación y se suprime el requisito del código de exportador de café. Asimismo, para los rubros de alimentos e industria, ya no serán necesarios los permisos de emisión ministerial previos.

Pereira indicó que en materia sanitaria las certificaciones se expedirán únicamente cuando el país de destino lo exija. Para el traslado hacia los puertos, operará un documento único de movilización de carga, mientras que los trámites de documentos requeridos en el extranjero contarán con un plazo máximo de diez días hábiles para su legalización.

La vicepresidenta sectorial subrayó que, pese a la simplificación de los procedimientos para agilizar los tiempos de embarque y potenciar las exportaciones no petroleras, los controles de salud y seguridad se mantendrán vigentes para garantizar el abastecimiento interno del país.

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Publicado por Luigino Bracci
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