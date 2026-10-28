Casa del Artista realizó clase magistral de maquillaje promoviendo el arte que trasciende la estética

Este martes se llevó a cabo la master class “Maquillaje: Técnicas, estilo y resalte de la belleza” en las instalaciones de la Sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Texto y Fotos: Prensa Fundación Casa del Artista

La actividad, enmarcada en los programas de desarrollo impulsados por la cartera ministerial y la propia fundación, congregó a un numeroso grupo de participantes interesados en adquirir y perfeccionar herramientas prácticas en el área de la estética integral y el cuidado personal.

El taller estuvo a cargo de la facilitadora Johanna Ávila, quien, mediante una metodología didáctica e interactiva, instruyó a los asistentes sobre las últimas tendencias en texturas, simetría facial, colorimetría y técnicas avanzadas para potenciar los rasgos naturales con un acabado profesional.

Al culminar la jornada académica, la facilitadora compartió sus impresiones sobre el evento: “Nos sentimos sumamente complacidos con la receptividad y el compromiso demostrado por cada uno de los asistentes. Estas iniciativas impulsadas desde la Fundación Casa del Artista reafirman que el maquillaje es un arte que trasciende la estética”.

Por su parte, los beneficiarios del programa expresaron su agradecimiento por la oportunidad de recibir capacitación especializada. Mariana González, asistente a la actividad, destacó el valor de la experiencia: “Esta clase superó ampliamente nuestras expectativas. La metodología de la profesora Johanna nos permitió comprender de manera sencilla la aplicación de productos. Agradecemos al Ministerio de Cultura y a la Casa del Artista por brindarnos estos espacios de crecimiento y aprendizaje”.

Asimismo, Carlos Mendoza valoró el carácter integrador del taller: “Fue una jornada sumamente enriquecedora y profesional. Este tipo de talleres nos dotan de herramientas y técnicas de alto nivel que podemos replicar. Es un orgullo ver cómo la institución continúa promoviendo el talento y la formación integral”.

Con el desarrollo de esta iniciativa, la Fundación Casa del Artista ratifica su compromiso de consolidarse como un epicentro para la capacitación, el encuentro ciudadano y la proyección del talento nacional.