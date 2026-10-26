La Casa del Artista impulsa la formación fotográfica con una clase magistral teórico-práctica

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La Fundación Casa del Artista, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, llevó a cabo una clase magistral de fotografía digital en la Sala Doris Wells de su sede en Caracas, con el propósito de promover la capacitación y el desarrollo cultural en los espacios para el arte .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales/ Fotos: Prensa Fundación Casa del Artista

La jornada se estructuró bajo una metodología teórico-práctica que permitió a los asistentes dominar los conceptos fundamentales de la disciplina y aplicarlos de inmediato mediante un recorrido dinámico por las instalaciones del recinto. El taller estuvo a cargo del profesor Laurens Portillo, quien subrayó la importancia de propiciar espacios de aprendizaje vivencial: “Nuestro propósito fundamental fue que los participantes trascendieran la teoría y experimentaran de primera mano la relación entre la técnica fotográfica y el entorno, aprovechando las instalaciones para potenciar su visión artística” .

Valoraciones de los participantes

La receptividad del público fue notable. Mariana Gómez, una de las asistentes, destacó que “la experiencia enriqueció profundamente nuestra formación; tener la oportunidad de aplicar de inmediato los conceptos de composición marcó una gran diferencia en nuestro aprendizaje” . Por su parte, Carlos Mendoza resaltó la calidad de la mediación pedagógica: “Recibir esta instrucción de la mano del profesor Laurens Portillo nos brindó herramientas prácticas y valiosas para nuestro crecimiento creativo. Esta clase nos motiva a seguir explorando el arte de la fotografía con mayor rigurosidad y profesionalismo” .

Una programación formativa sostenida

Esta clase magistral se suma a una agenda continua de actividades formativas que la Fundación Casa del Artista ha desarrollado en las últimas semanas, entre ellas las clases magistrales de modelaje con enfoque inclusivo, de etiqueta y protocolo corporativo, y de oratoria “Libera tu voz” . Con estas iniciativas, la institución reafirma su vocación de abrir sus puertas a nuevas propuestas formativas gratuitas para el público, consolidándose como un punto de encuentro para la capacitación y la expresión artística en el país .

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